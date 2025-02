Djokovics utódja új szintre emelte a szerb legenda specialitását

A hálóhoz sántikálva ment fel a fiatal szerb, hogy fogadja neves ellenfele hűvös gratulációját. Ha Medjedovicsot sikerül összedrótozni, szerdán Félix Auger-Aliassime ellen folytatja dohai szereplését.

Ki lehet Novak Djokovics utódja?

Hamad Medjedovics a 2023-as junior vb-címe után tavaly nem tudott igazán berobbanni, ám főként amiatt, mert sérülések hátráltatták. Amikor egészséges volt, többek között Marozsán Fábián ellen is megmutatta, hogy mire képes, s a dohai indulás előtt legutóbbi két ATP-tornáján, novemberben Belgrádban, majd a múlt héten Marseille-ben is döntőt játszott, utóbbi helyszínen a 2021-es US Open-bajnok Danyiil Medvegyev ellen is nyert. A Davis-kupában viszont a Holger Rune elleni bravúrja után a Dánia elleni párharcról döntő mérkőzést elveszítette.