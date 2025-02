Guardiola: Nem tudok megbirkózni ezzel a helyzettel

A Real Madrid kezdte jobban a Manchester City otthonában zajló BL-meccset, mégis a házigazda talált be. A második félidőben egyenlített és dominált a királyi gárda, mégis újra a City talált be. A végét viszont nem bírta Pep Guardiola együttese, a 86. és a 92. percben is gólt kapott, így 3-2-re elveszítette a párharc első felvonását, és idegenben, hátrányból kell kiharcolnia a nyolcaddöntőbe jutást.

A meccs után Guardiola elismerte a spanyolok kvalitásait. Szerinte az övéi is jól teljesítettek, ugyanakkor beleestek abba a hibába, amelybe az idény során már számtalanszor.

– Ez már egymás után a negyedik év, hogy a Real Madriddal kerültünk össze. Az előző három alkalommal sokkal, de sokkal jobbak voltunk náluk, míg a mai meccs szorosabb volt. A mérkőzés egyes szakaszaiban több helyzetük is volt, és olyankor Ederson volt a legjobb játékosunk. Ők remekül kezdték a meccset, az első tizenöt perc elteltével mi is belejöttünk. A második félidőben nem tudtuk azokat a passzokat végrehajtani, amelyekre szükségünk volt. A második gólunk után az történt, ami az idényben többször is – utalt a manchesteriek menedzsere arra, hogy a mérkőzések hajrájában a City rengeteg gólt kap. Sokat beszéltünk erről, nehéz megoldást találni, de tény, hogy sokszor történik meg velünk ez. Amikor 2-1-re vezetsz, nem tudod, hogy mit csinálj, támadj-e még, vagy inkább húzódj vissza védekezni. A játékosok döntései néha beválnak, néha nem. Megpróbálunk ezen javítani a következő meccsekre. A Real nagyszerűen játszott, voltak helyzetei.

Nyerhettünk volna, de nem tudtuk megtartani az eredményt. Hosszú évek óta itt vagyok, de most nem tudom, miként birkózzak meg ezzel a helyzettel. A vereségért mindannyian hibásak vagyunk, nem csak a játékosok. Én nem fogok egy játékost hibáztatni, az nevetséges lenne. Nyerni akartak, futottak, keményen dolgoztak, de nem vagyunk elég kiegyensúlyozottak.

Ancelottinak van oka az örömre, a Real Madrid idegenben győzte le Guardiola csapatát Fotó: ZUMA Press/Oscar J. Barroso

Ancelotti szerint a Real nem bízhatja el magát

Guardiola persze sietett leszögezni, hogy nem dobják be a törülközőt. A másik oldalon, Carlo Ancelotti elégedett, már csak azért is, mert a Real Madrid úgy nyert, a csapatot sújtó sérüléshullám miatt már alig van bevethető védője.

– Nyugodtak és boldogok vagyunk. Remekül szerepeltünk a párharc első mérkőzésén, előnyben vagyunk. Így kell teljesítenünk a visszavágón is. Mindenki odatette magát, voltak helyzeteink, és nem adtuk fel, amikor hátrányba kerültünk. Megérdemelten győztünk. Ők a tizenegyessel újra vezettek, ám a mi támadónégyesünk hatékony volt. Néha lehettek volna precízebbek is, de sok helyzetet teremtettek – dicsérte támadóit az olasz szakember, akit a védői még inkább lenyűgöztek. – Ez a négyes még sosem játszott együtt, sőt, még csak nem is edzettek így együtt, mégis rendkívüli teljesítményt nyújtottak. Valverde, a középső védőink, Mendy, Asencio pedig újra és újra meglep. A vészhelyzetben valami jóra bukkantunk.

Ancelotti megjegyezte, az idegenbeli siker ellenére még nem lefutott a párharc. – Ez egy csalóka eredmény. Nyertünk, ezután kényelmesre vehetnénk a visszavágót, mondván, úgysem fordítják meg a párharcot, de rendesen fel kell készülnünk a meccsre, ugyanúgy, mint az elsőre.