Gulácsi és Dibusz 35 évesek lesznek, ez lehet Marco Rossi dilemmája

Még a tavalyi Európa-bajnokság előtt is az volt az egyik leginkább megosztó kérdés, hogy a Bundesligában topszinten teljesítő Gulácsi Péter vagy az Eb-selejtezőket meggyőző teljesítménnyel végigvédő Dibusz Dénes álljon-e a magyar válogatott kapujában. Tipikusan az az eset, amikor rossz választás nincsen, mégis nehéz dönteni. Marco Rossi szövetségi kapitány az Eb-n Gulácsi nagyobb nemzetközi szintű tapasztalatában bízott jobban, de a Lipcse kapusa tavaly ősszel ideglenesen lemondta a válogatottságot, így újra Dibusz bizonyíthatott.

Dibusz Dénes és Gulácsi Péter a magyar válogatott edzésén. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Márciusban, a Törökország elleni rájátszással kezdi meg az évet a válogatott, amelynek a tétje a bennmaradás a Nemzetek Ligája A divíziójában. Ősztől pedig az év legfontosabb feladata, a 2026-os világbajnokság selejtezősorozata következik, amelyben negyven év után először juthatna ki a nemzeti csapat a vb-re. Ám az eddigi legbiztosabb pont, a kapusposzt körül bizonytalanságra adhat okot, hogy Dibusz megsérült és a Fradi Európa-liga-keretéből is kikerült, ami arra utal, hogy egy darabig még nem védhet, Gulácsi visszatéréséről a válogatottba pedig egyelőre nem érkezett hír.

Mégsem elsősorban az idei vagy a remélhetőleg vb-szereplést hozó következő év miatt kell aggódni, mert azokat elviekben Gulácsi és Dibusz még gond nélkül megoldhatja, hanem az a nagy kérdés, hogy mi lesz azután. Mindkét kapus betölti a 35-öt idén, jövőre már a 36-ot, utána pedig a 2028-as Eb lesz a következő világverseny, aminek az idején már a 38-at taposnák. Ez persze nem kizáró ok, Király Gábor 2016-ban már negyvenévesen védett az Európa-bajnokságon, de nem is túl gyakori, hogy ennyi idősen még válogatott szinten teljesítenek a kapusok. Ezért időszerű feltenni a kérdést: ki vagy kik léphetnek Gulácsi és Dibusz helyébe hosszabb távon?

Bogdán Ádám: Három évig még Gulácsi és Dibusz megoldás lehet

– Gulácsi nemzetközi szinten is igen elismert kapus a Lipcsében, Dibusz pedig egyedülálló pályafutást tudhat a magáénak azzal, hogy egy magyar csapatból is folyamatosan az európai kupákban, magas szinten véd – emelte ki lapunknak Bogdán Ádám. – Ugyanakkor mindketten 1990-es születésűek, és idevehetjük a velük egyidős, válogatott kerettag Szappanos Pétert is, akit későn fedeztek fel, de a Paks legutóbbi Fradi elleni meccsén is bizonyított a védéseivel. Mindhárman betöltik a 35-öt hamarosan, így jogos a jövőt firtató kérdés.

Bogdán szerint látni kell, hogy Gulácsi és Dibusz sok meccset teljesít egy évben, érthető, hogy a korábbi súlyos sérülése után előbbi az ősszel vissza akart venni a terhelésből, és elképzelhető, hogy erre a most megsérülő Dibusznak is lehet szüksége a jövőben.

– Ők a következő három évben még mindenképpen megoldhatják a válogatott kapusgondjait, a tapasztalatuk felbecsülhetetlen, de sok múlik azon, hogyan tudják menedzselni a terhelhetőségüket – állapította meg Bogdán, aki szerint az ő korosztályuk egy kifejezetten erős generáció volt, ebbe tartozik a szintén ’90-es születésű Megyeri Balázs és a ’89-es Gróf Dávid is. – Látok egy hasonlóan erős kapusgenerációt felnőni, a mostani 22–17 évesek között Hegyi Krisztián (22 éves) a West Ham Unitedtől érkezett kölcsönbe Debrecenbe, ahol máris bizonyít, Pécsi Ármin (19, Puskás Akadémia), Dala Martin (20, Fehérvár) vagy Simon Barnabás (21, DVTK) igen fiatalon az NB I-ben védenek, ott van Yaakobishvili Áron (18), aki már többször leülhetett a Barcelona kispadjára vagy Tompa Ákos (17), a Real Sociedad utánpótlásában.

Angliából Tóth Balázs lehet a legesélyesebb közvetlen utód

Mégis az látszik, hogy van egy nagyobb űr a 35-höz közeledő válogatott kapusok és a több mint tíz évvel fiatalabb tehetségek között. Mintha halványabb lenne a 25-30 éves korosztály, amely biztosíthatná az átmenetet, míg az említett fiatalok igazán beérnek.

– Itt jöhet szóba az MTK-ból Demjén Patrik (26), a Fradiból Varga Ádám (26), akinek viszont huzamosabb ideig kellene védenie, és az én szememben főként Tóth Balázs (27), aki a Blackburn Rovershez igazolt – reagált Bogdán Ádám. – Balázs első fél éve nem sikerült jól az angol másodosztályban, mert első számú kapusnak ment ki, ehhez képest csak csere volt, mert a Blackburn nagyszerűen teljesített az addigi kapusával, és egyszerűen nem volt ok változtatni. Ettől függetlenül tudom, hogy a csapat kapusedzője kedveli Balázst, akiért komoly pénzt fizettek, szóval ha a körülmények változnak, kiharcolhatja a helyét a kapuban, és abból a válogatott is profitálhat. Én összességében nem aggódom, vannak is és a jelek szerint lesznek is jó kapusaink.