Kerkez Milosék újra nyertek, és már a Bajnokok Ligáját ostromolják

Kerkez Milos és a csapata parádésan menetel a Premier League-ben. A magyar válogatott védő ezúttal is kezdett a 26. fordulóban, amelyben a Bournemouth a Southampton vendége volt. Kerkez Milosék tudták, hogy ha nyernek, akkor biztosan megelőzik a tabellán a pénteken vereséget szenvedő Chelsea-t, és az is biztos volt, hogy ha a Manchester City hazai pályán legyőzi a Newcastle-t vagy döntetlent játszik vele, akkor az ötödik helyre is felléphetnek.

Omar Marmus mesterhármast ért el a Manchester Cityben alig negyedóra alatt. Fotó: AFP

Ennek megfelelően igen ambiciózusan futballoztak Kerkezék, Dango Ouattara a 14., Christie pedig a 16. percben be is talált, azaz gyorsan kétgólos előnyt szereztek. A szünet után a jól harcoló Southampton szépített, ám amikor éppen nagyon küzdöttek az egyenlítésért, Tavarnier a 83. percben egy nagy lövéssel eldöntötte a meccset. A Bournemouth összes vágya teljesült, és így az ötödik helyen várja a következő fordulót, egy ponttal van lemaradva a negyedik, Bajnokok Ligáját jelentő pozíciótól, amelyet most a Manchester City foglal el.

Örülhettek a Liverpool szurkolói is

Josep Guardiola csapata nem sok kétséget hagyott, az első félidőben már 3-0-ra vezetett, és a főszerepet ezúttal nem Erling Haaland játszotta, ő megsérült, Omar Marmus viszont szárnyalt ezen a meccsen,

mind a három gólt ő szerezte, ráadásul szűk negyedórán belül, a 19., a 24. és a 33. percben. A negyedik találat McAtee-é volt, és a City ezzel már BL-helyen áll, és ahogyan már szó volt róla, Kerkezék lihegnek a nyakában.

Egészen a 81. percig reménykedhettek a Liverpool szurkolói, hogy csapatuk első számú üldözője, az Arsenal legfeljebb egy ponttal utazik haza Leicesterből, ám a hajrában Mikel Merino kétszer is betalált, így az Ágyúsok négy pontra csökkentették a hátrányukat Szoboszlaiék mögött, akik vasárnap lépnek majd pályára a Wolwerhampton ellen. A liverpooliaknak azért volt miért örülniük, ugyanis egy másik üldözőjük, a Nottingham vereséget szenvedett a Fulham otthonában.

Premier League, 25. forduló

péntek Brighton–Chelsea 3-0 (2-0) szombat Leicester City–Arsenal 0-2 (0-0)

Aston Villa–Ipswich Town 1-1 (0-0)

Fulham–Nottingham Forest 2-1 (1-1)

Manchester City–Newcastle United 4-0 (3-0)

Southampton–AFC Bournemouth 1-3 (0-2)

West Ham United–Brentford 0-1 (0-1)

Crystal Palace–Everton 18.30 (tv: Spíler1) vasárnap

Liverpool–Wolverhampton Wanderers 15.00 (Spíler1)

Tottenham Hotspur–Manchester United 17.30(Spíler1) Az élcsoport állása: 1. Liverpool 57 (25 mérkőzés), 2. Arsenal 53, 3. Nottingham 47, 4. Manchester City 44, 5. Bournemouth 43.

