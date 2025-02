Ugyanazon a napon születtek, mégsem köszönti fel egymást Ronaldo és Neymar

A világ futballt szerető része ma két szülinapos világsztárt is ünnepel.

Cristiano Ronaldo 40 éves lett,

és ezt a jeles eseményt egy igencsak érdekes poszttal ünnepelte meg a portugál. Az ötszörös aranylabdás nagy napja miatt

kissé háttérbe szorult a krisztusi korba lépő Neymar.

Érdekesség, hogy az elmúlt két évben mindketten a szaúdi ligában játszottak – mondjuk ez elsősorban Ronaldóra igaz –, ám még ez sem volt elég arra, hogy a két világklasszis legalább egy „Isten éltessen” köszöntést írjon a másik közösségi oldalára.

Cristiano Ronaldo és Neymar egy napon született, de egyik sem gratulált a másiknak Fotó: AFP

Ugyanakkor a brazil akár születésnapi ajándéknak is felfoghatta, hogy 12 év után visszatérhetett nevelőegyesületébe, a Santosba.

Nem titok, hogy a futballtörténet legdrágább igazolása – 2017-ben a PSG 222 millió eurót fizetett érte a Barcelonának – csak átszállójegyet váltana a brazil klubhoz,

ugyanis hat hónapos szerződést írt alá, és ez idő alatt annyira formába akar lendülni, hogy a nyáron ismét egy európai élcsapathoz igazolhasson.

A Santos a 2026-os vb-ig megtartaná Neymart

Ezzel szemben Marcelo Teixeira, a Santos első embere azt javasolta a brazil szupersztárnak, hogy a 2026-os világbajnokságig mindenképp maradjon a Peixe-nél. Mint mondta, az a tervük, hogy

Neymar minél többször játsszon és jó eredményeket érjen el a csapattal.

A távolabbi céljuk közé tartozik, hogy a világbajnokságig maradjon mindenképpen a Santosnál.

Neymar csak addig maradna a Santosban, amíg formába lendül, nyáron már visszatérne Európába Fotó: AFP

Gyarlóságai miatt Neymar sosem tudott olyan magasságokba emelkedni, mint a Barcelonában vele együtt játszó Lionel Messi vagy éppen a vele egy napon született Ronaldo. Kivételes tudását mindenki elismerte, a Barcánál fantasztikus sikereket ért el, ám

a brazil válogatottat sosem volt képes nagy diadalra vezetni, holott ő a nemzeti csapat valaha volt legeredményesebb játékosa a maga 128 meccsen lőtt 79 találatával.

Sokan vallják, ha marad a katalánoknál, biztosan kapott volna legalább egy Aranylabdát, ám ő a szakmai szempontok elé helyezte az anyagiakat, amikor 2017-ben a dollárszázmilliókban fürdő Paris Saint-Germain csapatát választotta. Innen pedig már nem volt visszaút, és amikor újra a dollárkötegek villogtak a szeme előtt, hát elment Szaúd-Arábiába.

Hét meccsen összesen 425 perc játék, egy gól és három gólpassz

Az Al-Hilalnál aztán egy súlyos sérülés miatt nem tudta megszolgálni a horribilis vételárát és a még horribilisabb fizetését.

A szaúdiak ajánlatában ott szerepelt a nettó 100 millió dolláros fizetés idényenként, aláírási és egyéb bónuszok, luxusautókkal telepakolt garázs, valamint egy magánrepülőgép személyzettel.

Ám Neymar a Brazília–Uruguay világbajnoki selejtezőn elszenvedett keresztszalag-szakadásáig mindössze

öt mérkőzésen lépett pályára az Al-Hilalban, és ezeken a meccseken 386 percnyi játékidő alatt szerzett egy gólt és adott három gólpasszt.

Ugyan a rehabilitáció első felét rendesen végigcsinálta, előjött a könnyű vére, és a fegyelmezett munka helyett inkább a bulizást választotta. Amikor meg végre egy esztendő után visszatérhetett a pályára, a szaúdi klubjában összesen két meccsen 39 percet játszott, majd újra lesérült.

Neymar összesen hét meccsen 425 percet játszott szaúdi klubjában Fotó: AFP

2025 januárjában aztán megmutatta, őt sem a szerénységéért szeretik a brazil futballszurkolók. Elfogadta az 1994-es világbajnok Romário felkérését egy interjúra előbbi saját csatornáján. Maga a beszélgetés sok érdekességet nem tartogatott, ám aki nézte, azonnal felkapta a fejét akkor, amikor Romário megkérdezte Neymart, hogy szerinte

kit szorított volna ki a 2002-es vb-győztes csapat három világsztárja, Ronaldinho, Ronaldo és Rivaldo közül. Nos, Neymar gondolkodás nélkül rávágta, hogy Rivaldót,

és ezzel közfelháborodást váltott ki nemcsak Brazíliában, hanem világszerte is. Persze Rivaldo sem hagyta szó nélkül Neymar nagyképűségét.

Rivaldo helyretette, Neymar visszavágott

– Őszintén elismerem a tehetségét és a tudását, és még azt is el tudom képzelni, hogy befért volna a válogatottunkba, de hogy az én posztomon játsszon, az már egy más történet.

Százszázalékos bizonyossággal állíthatom, hogy ez nem történt volna meg.

Akkoriban annyira összpontosítottam, annyira elszánt és éhes voltam a világbajnoki címre, hogy senki sem tudta volna elvenni a helyemet – reagált a közösségi oldalán Rivaldo.

Neymar még ezután is tudta fokozni a lehetetlent, és válaszában közölte, mindig is tisztelte Rivaldót, de azt ő sem gondolhatja komolyan, hogy a 2002-es világbajnoki címet szerző csapatból valaha is kimaradhatott volna Ronaldo és Ronaldinho…

Játszani viszont azt nagyon tudott, ezt bizonyítja a legszebb harminc gólja: