A ma negyvenéves Ronaldo nem hazudtolta meg önmagát a közösségi oldalán posztolt fotójával

Cristiano Ronaldo az al-Nasszr támadójaként az idényben 25 meccsen 23-szor talált be, emellett négy gólpasszt is kiosztott. De nemcsak a sokak által lesajnált szaúdi ligában és az Ázsiai Bajnokok Ligájában eredményes, a portugál válogatottban is, továbbra is alapember, és az ősszel öt fellépése alkalmával ötször talált be a Nemzetek Ligájában, neves ellenfelek, mint a horvátok és a lengyelek, illetve a skótok kapuját is bevette.

Cristiano Ronaldo még mindig termeli a gólokat Fotó: Anadolu via AFP

Cristiano Ronaldo szerint ő a legjobb

Az ötszörös aranylabdás profi pályafutása során rekordot jelentő 923 gólnál jár, és szerinte nem is kérdéses, hogy ő minden idők legjobb labdarúgója, mivel a legkomplexebb: jobbal, ballal is, fejjel is termeli a gólokat – mondta a minap az El Chiringuito TV-nek adott interjújában. De azért azt is megjegyezte, megérti, hogy sokaknál Pelé, Messi vagy Maradona van az első helyen, ezt tiszteletben is tartja.

Az Instagram-oldalára most feltöltött fotója pedig arról tanúskodik, hogy Ronaldo amiatt sem szomorú, hogy már negyvenéves lett. S nem véletlenül van remek fizikai állapotban.

Egy krioterápiás készülékkel láthatjuk; a hideglevegő-sugaras kezelés izomlazító és gyulladáscsökkentő – a klasszis a legapróbb részletekre is odafigyel. Így arra is, hogy ez egy szponzorált fotó, a melegítőnadrágján láthatjuk; nem kevés pénzt kaszál ezzel (is) Ronaldo.

– Az utolsó kriosport a negyvenedik előtt – posztolta nevetős hangulatjelekkel Ronaldo, aki nagyon gyorsan kapott ötmillió lájkot a fotójára.

Cristiano Ronaldo 1985. február 5-én Madeirán született. A sziget leghíresebb szülötte természetesen a portugál szupersztár, aki a fővárosban, Funchalban látta meg a napvilágot. Ma már a funchali reptér is az ő nevét viseli, van szobra is a városban és róla szóló múzeum is, de van saját szállodája és ruhaboltja is, ahol a saját márkás (CR7) darabjait lehet megvenni. Az Origo 40 sztorit gyűjtött össze a negyvenéves Cristiano Ronaldóról.

Cristiano Ronaldo 2003 és 2009 között a Manchester United játékosa volt, a Premier League YouTube-csatornája most az alábbi összeállítást készítette róla: