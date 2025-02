Ezen múlott, hogy Cristiano Ronaldo nem a Barcelonánál kötött ki

Cristiano Ronaldo a korát meghazudtolva termeli a gólokat, a statisztikáit látva nehéz elhinni, hogy szerdán már negyven gyertyát kell elfújnia a tortáján. Az al-Nasszr támadója az idényben 25 meccsen 23-szor talált be, emellett 4 gólpasszt is kiosztott. De nemcsak a sokak által lesajnált szaúdi ligában és az Ázsiai Bajnokok Ligájában eredményes, hanem a válogatottban is, továbbra is alapember, és az ősszel öt fellépése alkalmával ötször talált be a Nemzetek Ligájában, neves ellenfelek, mint a horvátok és a lengyelek, illetve a skótok kapuját is bevette.

Ronaldo minden idők legjobbja?

Profi pályafutása során rekordot jelentő 923 gólnál jár, és ez alapján szerinte nem is kérdéses, hogy ő minden idők legjobb labdarúgója.

– Gyors vagyok, erős vagyok. Fejjel, jobbal és ballal is szerzek gólokat, tizenegyeseket értékesítek. Nem volt még olyan játékos, aki minden téren ennyire jól teljesített volna. Lehet jobban szeretni Pelét, Messit vagy Maradonát, ezt megértem és tiszteletben tartom. De úgy gondolom, én vagyok a valaha volt legjobb játékos – jelentette ki az ötszörös aranylabdás az El Chiringuito TV-nek adott interjújában.

Mbappé jó, de...

Erre Ronaldo még 7 éves kisfia, Mateo figyelmét is felhívja, aki Kylian Mbappét jobb játékosnak tartja az apjánál. A sztárjátékos mindig azzal vág vissza, hogy neki több gólja van, tehát jobb a franciák világbajnokánál, akit ugyanakkor ő is sokra tart.

– Sztárként tekintek rá, ő sok örömet fog okozni Real Madridnak. Időnként megnézem a mérkőzéseket is, mert a fiam, Mateo nagyon szereti Mbappét.

Szerintem nem tudja, hogyan játsszon csatárként, vagy legalábbis nem ez az ő pozíciója. Ha Madridban lennék, megmutatnám neki, hogyan játsszon ezen a poszton. Én sem voltam csatár. Idővel megszoktam, de eredetileg szélső voltam. Az emberek ezt elfelejtik. Támadó voltam, de nem tipikus középcsatár. Szerintem Mbappénak sem kellene középcsatárnak lennie, hanem hagyni kellene őt, hogy ösztönösen játsszon

– világított rá Ronaldo.

Ezért nem lett Ronaldo a Barcelona játékosa

Az interjúban a portugál támadó fő riválisának kikiáltott Lionel Messiről is szó esett. Cristiano Ronaldo elárulta, ő mindig szívesen szerepelt ellene a Barcelona stadionjában, még ha az ellenfél szurkolói folyamatosan sértegették is őt.

– Jóban vagyok Lionel Messivel, egy díjátadón még fordítottam is neki angolról. Ez vicces volt, de egyébként is mindig jól kijöttünk egymással, egészséges rivalizálás volt köztünk.

Lionel Messi (elől) és Cristiano Ronaldo mindig rivalizált egymással (Fotó: AFP/Josep LAGO)

A két csillag a Real Madrid, illetve a Barcelona színeiben egymás ellen harcolt, de akár csapattársak is lehettek volna, Ronaldót ugyanis a Barca is szívesen leigazolta volna.

– Játszhattam volna Barcelonában is, még a Sportingtól próbáltak megvásárolni, de aztán bejelentkezett értem a Manchester United – idézte fel Ronaldo.

Cristiano Ronaldo és a tudatlan edzők

Mint ismert, a sztárjátékos két időszakot töltött a Vörös Ördögöknél, mielőtt 2022 őszén viharos körülmények között távozott és Szaúd-Arábiába került volna. Cristiano Ronaldo nem találta meg a közös hangot a United edzőjével, Erik ten Haggal. Az interjúban név szerint nem említette a hollandot, de volt egy csípős megjegyzése korábbi mestereiről.

– Mindegyik edzőmtől tanultam valamit, de volt köztük néhány bűnrossz tréner is. Néhányuknak fogalma sem volt a labdarúgásról – állítja Ronaldo, aki az angolok egy másik trénerét, Ralf Rangnicket is sokat kritizálta.