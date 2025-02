Szoboszlai Dominik nem elég önző? Az édesapja válaszolt

A jóslatok eddig beváltak. Arne Slot bemutatása után sokan vélekedtek úgy, hogy a 2024 tavaszán a sérülése után nehezen formába lendülő Szoboszlai Dominik a holland tréner alatt szárnyalni fog. Így is lett, a magyar középpályás az új Liverpool egyik alapembere, ahogy abban Szoboszlai Zsolt előzetesen reménykedett.

– Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem számítottunk rá. Minden játékos a pályára szeretne kerülni, én apaként pedig azt, hogy játsszon a gyerekem. A felkészülési időszakban jól muzsikált, és valószínűleg Slot visszanézte az előző évad meccseit, összerakta a maga képét a játékoskeretről. Egyébként az edző rotációja is működik, bármihez nyúl, arannyá változik – magyarázta Dominik édesapja a Nemzeti Sportnak adott interjújában. A Liverpool viszont Szoboszlai Zsolt várakozásait is túlszárnyalja. – Személy szerint arra gondoltam, hogy a Liverpool az élmezőnyben lesz, és az előző évadbeli produktumot minimum meg tudja ismételni. Hála istennek, az eredmények folyamatosan jöttek, a többiek bukdácsoltak, és így a bajnokságban kialakult egy viszonylag nagy előny. De hosszú még az idény, és nincs tuti meccs.

Szoboszlai Zsolt szerint a fia még nem használta ki a teljes profilját (Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila)

Szoboszlai lehet az első magyar PL-győztes

Szoboszlai Dominik nevelőedzője ugyanakkor az idény alakulását is látva bízik benne, hogy a fia lesz az első magyar, aki elmondhatja magáról, hogy megnyerte a Premier League-et, és még szebb lenne, ha ehhez Bajnokok Ligája-győzelem is társulna. Szoboszlai Zsolt kritikus, aki elmondta, szerinte mivel járulhatna hozzá még inkább a sikerekhez a fia.

Amennyire én ismerem a gyerekemet, azt gondolom, akad még benne plusz. Az is jó kérdés, hogy ezt ki tudja-e hozni magából, az edző bele tud-e úgy piszkálni a lelkivilágába, hogy még többet nyújtson. Még én sem gondoltam volna, hogy ennyit tud futni, védekezni, labdát szerezni, vagy ilyen sok párharcot megnyer, mint amit a statisztikák mutatnak. A teljes profilját még nem használta ki ahhoz képest, milyen rúgótechnikája van, milyen lövésekre képes.

A nagy munkabírás adottság kérdése is, Dominik nagyon jól tud regenerálódni, három-négy naponta meccsek vannak, ember legyen a talpán, aki ezt végigtolja. Szerintem ezen a szinten nem a játéktudásban van a különbség, hanem hogy ki mennyire tud regenerálódni egy ilyen gyilkos sorozatban – tette hozzá.

Szoboszlai nem elég önző?

Mint azt az édesapja elmondta, Szoboszlainak elsősorban a támadásban kellene fejlődnie. Gyakran kritizálják őt azért, mert a kapu előtt olykor inkább passzol, mintsem lő.

– Érdekes dolog ez. Különböző karakterek vannak a csapatban. Luis Díazra, Darwin Núnezre vagy Mohamed Szalahra rásütik, hogy önzők, Dominikra pedig, hogy önzetlen. Egy kicsit én is úgy érzem, hogy ezen a szinten már egoistábbnak kell lenni ahhoz, hogy érvényesülni tudj a sztárok között. Véletlenül sem mondanám, hogy Dominik nem illeszkedett be, sőt mindenben elfogadták, elismerik a képességeit. Úgy gondolom, talán eljött az idő, hogy kicsit magára is jobban figyeljen, nagyobb szeletet vegyen ki a győzelmi tortából.

Ha van egy lövőhelyzet a kapuval szemben, akkor már nem tologatom ki oldalra a labdát, lehet ott az atyaúristen is, Szalah vagy bárki

– jelentette ki Szoboszlai Zsolt.