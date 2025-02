Nekiesett a brit média Szoboszlainak, nem csomagolják be a véleményüket

Mint arról beszámoltunk, lökdösődéssel ért véget az Everton és a Liverpool (2-2) szerdai bajnoki mérkőzése. A kékek a 98. percben szerzett egyenlítő góljuk után ünnepi hangulatban voltak, a lefújást követően is vigadtak, Abdoulaye Doucouré pedig ezt a vendégszurkolók előtt tette, ebből alakult ki a balhé. Még a máskor nyugodt Arne Slot is paprikás hangulatba került, a lökdösődés után addig mondta a magáét Michael Olivernek, amíg a játékvezető piros lapot nem adott neki. A Liverpool menedzsere mellett a másodedzőt, Sipke Hulshoffot is kiállították, ez pedig azzal járt, hogy a Vörösök sajtótájékoztatóját lefújták, a Premier League szabályai alapján ugyanis a piros lapjuk miatt egyikük sem tarthatta volna meg azt.

Szoboszlai teljesítményét ezúttal nem dicsérik a brit portálok (Fotó: AFP)

Megtartották viszont a brit lapok a találkozón pályára lépő játékosok, így Szoboszlai Dominik teljesítményének értékelését, ám ezúttal nem sok öröme volt mindebben a magyar játékosnak. Ha eddig dicsérték, hát ezúttal bőven kritizálják a teljesítményét, melyet

a legjobb jóindulattal is közepesnek neveznek.

Elsősorban az aktivitásának hiányát róják fel Szoboszlainak, meg persze azt , hogy Angliában nem divat, hogy fetrengéssel próbálja meg valaki megtéveszteni a játékvezetőt. A sportsdunia.com éppen emiatt 5,5-re értékelte a magyar középpályást, hozzátéve, a fetrengés többet ért, mint a teljesítmény.

Akkor jöjjenek az osztályzatok:

Thisisanfield.com: 7

Givemesport.com: 6,5

Sport.yahoo.com: 6

Anfieldindex.com: 6

Skysports.com: 6

Liverpoolworld.uk: 5

Ha túljár Pickford eszén, akkor…

Általános volt a vélekedés, hogy Szoboszlai hozta a tőle megszokott munkabírását, remek formában érkezett a derbire,

de összességében nem sikerült nyomot hagynia a mérkőzés összképén.

Senki sem felejti el hozzátenni, hogy amennyiben Pickford nem védi bravúrral a 44. percben a magyar középpályás lövését, természetesen az sokat változtatott volna a teljesítménye megítélésén. Mindenesetre a Liverpool így is hét pontra növelte az előnyét a bajnokságban az őt üldöző Arsenal előtt.

A mérkőzés összefoglalója: