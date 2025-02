A világbajnokság szakított a hagyománnyal, ez a nagy sztároknak kedvezhet

A vegyes csapatversennyel tegnap elkezdődött az ausztriai Saalbachban az alpesisí-világbajnokság. A párhuzamos óriás-műlesiklás alapú versenyt az olasz csapat nyerte Svájc és Svédország előtt. Az idei vb-n azonban egy új csapatszámot is megrendeznek – külön-külön a férfiak és a nők számára –, amely presztízsben gyorsan az utóbbi években már megszokott, de inkább buliversenynek tekintett paralelszám elé kerülhet. Főleg akkor, ha a női csapatkombinációban valóban összeáll Lindsey Vonn és Mikaela Shiffrin párosa.

Mikaela Shiffrin hétszeres világbajnokként érkezett Saalbachba, az alpesisí-világbajnokságon Lindsey Vonn csapattársa is lehet (Fotó: AFP/Jeff Pachoud)

A kombinációt az alpesi sí 1936-os bemutatkozásakor a sportág egyetlen versenyszámaként rendezték meg Garmisch-Partenkirchenben, a téli olimpián. Az utóbbi évtizedekben már világosan látszott a két legkevésbé rokon versenyszámot, a lesiklást és a műlesiklást ötvöző szám hanyatlása, s a 2022-es olimpia (részben magyar sikerrel), illetve a 2023-as vb volt az utolsó világverseny, amikor megrendezték.

Lindsey Vonn és Mikaela Shiffrin egy csapatban síelhet

Ennek helyébe lép Saalbachban a csapatkombináció, amely jövőre a milánó–cortinai olimpián is szerepel a versenyszámok között. A csapatkombináció során két különböző versenyző teljesíti a lesikló-, illetve a műlesiklópályát, az új versenyszám pedig lehetőséget ad egy olyan szupercsapat összeállására, amely azonnal felhívná a figyelmet az újdonságra: Lindsey Vonn és Mikaela Shiffrin személyében közös sikerért síelne minden idők legeredményesebb lesiklója és műlesiklója.

Vonn a legutóbbi világbajnoksága óta a legidősebb női dobogós az alpesi sí vb-k történetében, 2019-ben, harmincnégy évesen bronzérmes lett lesiklásban. Nem sokkal később vissza is vonult, erre a szezonra azonban negyvenévesen, részleges térdprotézissel visszatért. Az első versenyhétvégéjén, decemberben rögtön negyedik és hatodik helyet szerzett a világkupában, azóta viszont négy futamából egyet sem zárt a legjobb tíz között, igaz, a tőle régen megszokotthoz képest sokkal kevesebb kockázatot vállalt.

– A vb-pálya elég könnyű, ez fekhet nekem, ha gyors léceim lesznek, jó lehetek. Szeretem a csúcsokat, nem fogok hazudni – mondta Vonn, aki megjavítaná saját korrekordját, s erre akár a csapatkombinációban is lehet esélye.

Az egyik legszuperebb dolog lenne, ha 181 világkupa-győzelem együtt állna rajthoz. Ha van esélyem Mikaela Shiffrinnel együtt indulni, mindenképpen vállalom

A lehetséges szupercsapat összeállása leginkább amiatt kérdéses, mert Shiffrin november végén, Killingtonban, a századik vk-győzelme kapujában elesett, megsérült, s csak múlt héten, Courchevelben versenyzett újra, ahol tizedik lett.

– A visszatérés nem jelenti azt, hogy felépültem, százszázalékos lennék, csak azt, hogy eljutottam addig a rehabilitáció során fizikálisan és az edzésmennyiséget tekintve is, hogy neki merek vágni a versenynek – mondta Shiffrin, akinek kedvez, hogy a technikai számokat, illetve a csapatkombiná­ciót csak a világbajnokság második hetében rendezik.

Elképzelhető, hogy a jelen formát tekintve nem Vonn és Shiffrin a legjobb amerikai lesikló és műlesikló, de a legnagyobb sínemzetek négy csapatot is nevezhetnek a számra, azaz ha Shiffrin egészsége engedi, aligha kérdéses, hogy az amerikaiak együtt nevezik a két legendát a jövő keddi versenyre.

Shiffrin második világháború előtti csúcsot dönthet meg

Ha Shiffrin érmet nyer a vb-n, utoléri a német csúcstartót: Christl Kranz az alpesi sí világbajnokságok első évtizedében, az 1930-as években tizenöt érmet szerzett, Shiffrin tizennégynél jár. Ők ketten társrekorderek a műlesiklásaranyakat tekintve is, Kranz minden számot figyelembe véve tizenkét vb-aranya viszont biztosan egyedüli csúcs marad, Shiffrin ezen a listán ötödmagával második hét világbajnoki címmel.

Hét aranyat szerzett karrierje során az osztrák Marcel Hirscher is, aki Vonnhoz hasonlóan öt év után tért vissza erre az idényre. Hirscher édesanyja révén holland színekben indult, kiemelkedő eredmények nélkül, majd decemberben súlyos sérülést szenvedett, így nem indul a vb-n.

Ott lesz viszont a mezőnyben a jelen legnagyobb sztárja, a svájci Marco Odermatt, aki az elmúlt éveket uralja, s egyedüliként két egyéni számnak (lesiklás, óriás-műlesiklás) is a címvédőjeként indul Ausztriában.

Saalbach 1991 után másodszor ad otthont az alpesi sí vb-nek, akkor az osztrákok öt arannyal megnyerték az éremtáblázatot. Idén nem is álmodhatnak hasonló teljesítményről, de a két évvel ezelőtti vb szégyenét mindenképpen elkerülnék hazai pályán, amikor arany nélkül maradtak.

Két éve Görögország csatlakozott az alpesi sí vb érmes országai közé, s idén is csatlakozhat új ország: Brazília, Albánia, Új-Zéland és Bulgária is örülhetett az idényben világkupa-dobogónak – az utóbbi kettő győzelemnek is –, világbajnoki érmet a korábbi negyvenhét eseményen egyik ország sem szerzett ezek közül.

Az alpesisí-világbajnokság magyar indulói

A magyar csapat tagjai esetén dobogós célokról nem beszélhetünk. A nőknél Tóth Zita, a férfiaknál az Ausztriá­ból honosított Leitgeb Richard a legerősebb versenyzőnk, nekik műlesiklásban a legjobb harminc közé kerülés nem könnyen, de reálisan elérhető célkitűzés lehet. Rajtuk kívül Hozmann Szonja, Polányi Lili, Majtényi Hanna és Körtvélyessy Dóra, illetve Kékesi Márton, Úry Bálint és Trunk Tamás indul magyar színekben, valamennyien a második héten, a technikai számokban állnak rajthoz.

Idén is izraeli színekben indulnak a Szőllős testvérek (Barnabás, Benjamin és Noa), míg a román csapat tagjaként vesz részt a vb-n a sepsiszentgyörgyi Zöld Róbert és a székelyudvarhelyi Balogh Bernadett.