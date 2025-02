A Milan edzőjét egy hónap és egy trófea után kirúgnák, zseniális választ adott

Harmadszor nem jött össze az Inter legyőzése, pedig nem volt tőle messze az AC Milan. Az őszi bajnoki és a januári Olasz Szuperkupa-döntő után vasárnap ismét a Serie A-ban rendeztek milánói derbit, s Sérgio Conceicao csapata a holland Tijjani Reijnders révén az első félidő végén vezetést szerzett. Az Inter sokáig a kapufákat halmozta, de a 93. percben végül Reijnders honfitársa, Stefan de Vrij kiegyenlített. Olaszországi híresztelések szerint a december végén kinevezett Conceicao állása máris veszélyben lehet.

Sérgio Conceicao, a Milan vezetőedzője az Inter elleni derbi során is aktív volt az oldalvonal mellett (Fotó: AFP/Piero Cruciatti)

Pedig Conceicao eddigi mérlege egyáltalán nem rossz: az Olasz Szuperkupát a Juventus és az Inter legyőzésével megnyerte januárban. Azóta a három győzelem, két döntetlen, két vereség mutató nem kiemelkedő, de botrányosan gyengének sem nevezhető.

Sérgio Conceicao ellen lázadnak a Milan játékosai?

A probléma nem is az eredménysorral, hanem sajtóinformációk szerint Conceicao szigorúságával van. A múlt héten megjelent írások néhány játékost név szerint is megneveztek, akik kifogásolhatják a portugál edző módszereit, közülük Álvaro Morata már el is hagyta a klubot – a váltása magyar szempontból is fontos –, rajta kívül Christian Pulisic és Theo Hernández kapott még említést.

Az sem segíthette Conceicao ügyét, hogy a Parma elleni győzelem után a nyilvánosság előtt balhézott Davide Calabriával.

Mindenesetre amikor a portugál szakembert az esetleges távozásáról kérdezték, készen állt a válasszal.

A csomagjaim még a kocsiban vannak, és máris el akartok küldeni

– utalt Conceicao arra, hogy egyetlen hónapja ül csak az AC Milan kispadján.

Hogy áll a Milan az olasz bajnokságban?

Sérgio Conceicao nehéz pozíciót örökölt meg, a jobb pozíciókhoz szokott Milan egyelőre csak nyolcadik a Serie A tabelláján, ezen feltétlenül javítania kell a portugál edzőnek, ha hosszú távra tervez Milánóban. Az AC Milan legközelebb szerdán, az AS Roma ellen játszik, az Olasz Kupa negyeddöntőjében.