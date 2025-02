A Real szurkolói Manchesterben Gibraltárt akarják, és a kormányfőjüket szidják + videó

Az 52 éves, szocialista Pedro Sánchez 2018 óta Spanyolország miniszterelnöke, 2023-ban újraválasztották, de azt nem mondhatjuk, hogy töretlen a népszerűsége. A spanyolországi baloldali kormánykoalíció 2023 novembere óta folyamatos törvényhozási patthelyzetben van, mivel nincs meg a parlamenti többsége ahhoz, hogy törvényeket fogadjon el. Hogy ezt enyhítse, már számtalan olyan engedményt adott a katalán, valamint a baszk szeparatistáknak is, amelyek jogilag erősen vitathatók, ráadásul a spanyol állampolgárok körében is óriási felháborodást keltettek. Spanyolországban a sporteseményeken is gyakran tüntetnek Pedro Sánchez ellen, nem csak a Real Madrid hívei. Akik azonban most Manchester városába is becsempészték a spanyol belpolitikát, hangosan Sánchezt szidva.

A Real Madrid szurkolói Manchester belvárosában Fotó: X

A Real Madrid szurkolói „hódítanának”

Ez feltehetően nem zavarja a Manchester City drukkereit. Az viszont kiverheti náluk a biztosítékot, hogy a Real Madrid szurkolói azt is tudatták a helyiekkel, hogy szerintük az Ibériai-félsziget legdélibb részén Gibraltárnak nem az Egyesült Királysághoz kellene tartoznia… Ezt a területet az angolok még a spanyol örökösödési háború idején, 1704-ben szerezték meg. Hovatartozása máig vitatéma az Egyesült Királyság és Spanyolország között, és a Real Madrid szurkolói „visszafoglalnák” Manchesterben…