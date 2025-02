Regőczy Krisztina és Sallay András bemutatta, hogyan léptek jégre sikereik idején + videó

Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke olimpiai bajnokként köszöntötte a 2026-os játékok rajtja előtt egy évvel rendezett eseményen Regőczy Krisztina és Sallay András párosát. Nem tévedésből, s nem ő az egyetlen magyar, akinek a szívében a hivatalosan megkapott ötkarikás ezüstérem ellenére Regőczy és Sallay bajnok. Még az 1980-as olimpia házigazdái, az amerikaiak is úgy gondolták, hogy a magyar jégtáncpárosnak kellett volna nyernie. A világszerte népszerű párost sikereik titkáról kérdeztük.

Mi volt Regőczy Krisztina és Sallay András titka?

– A legnagyobb titok a szerencsefaktor: nem voltunk betegek, nem volt olyan sérülésünk, ami megállított volna minket – kezdte szerényen Regőczy, aztán hozzátette a munka szeretetét, az alázatot és a kitartást is, mielőtt Sallay átvette a szót.

– A másik segítése, hogy olyat nem csinálok, ami neki nem jó.

Regőczy Krisztina azt is elárulta, hogy a mai napig őrzi a fellépőruháit, s ezek közül néhányat meg is mutatunk a hozzá illő férfiruhával együtt, ahogy azt is, hogyan fejezte ki az egységet a magyar páros a jégre lépés előtt.