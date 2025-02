Sallai Rolandnak LeBron James is segített, öt hónapja erre a napra várt

Két magyar érdekeltségű párharc is van ma az Európa-liga rájátszásában a nyolcaddöntőbe jutásért: a Fradi a cseh Viktoria Plzen ellen játszik (18.45, tv: M4 Sport), Sallai Roland csapata, a Galatasaray pedig az AZ Alkmaar ellen (21.00). Van némi kapocs a kettő között, hiszen az alapszakasz utolsó fordulójában, január végén a Fradi éppen az Alkmaart győzte le 4-3-ra. Sallaiék ellen persze a hollandok nem fognak tartalékolni, mint az Üllői úton, ahol már úgy léptek pályára, hogy biztosan továbbjutottak.

Sallai Roland végre bemutatkozhat az Európa-ligában a Galatasaray színeiben. Fotó: Anadolu via AFP

Ami azt illeti, a Galatasaraynak is van egészen friss tapasztalata az Alkmaar ellen, hiszen a két csapat az ősszel az alapszakaszban is találkozott egymással, akkor Hollandiában 1-1 lett a végeredmény. Az isztambuliak gólját Victor Osimhen szerezte, aki most biztosan nem ismétli meg a tettét, mert eltiltás miatt nem játszhat. Helyette a télen szerződtetett spanyol sztár, Álvaro Morata teheti próbára az alkmaari védelmet.

Sallai Roland nem játszhatott az őszi meccsen, mivel szeptemberben az Európa-ligás játékosregisztráció lejárta után igazolt Törökországba a német Freiburgtól. A Galatasaray most benevezte őt a tavaszi folytatásra, ami azért is nagy szó, mert csupán három új nevet írhatott fel az európai listájára, miközben a télen hét új futballistát igazolt, akik közül így csak ketten kerülhettek be az El-keretbe.

LeBron James motiválta a Galatasaray magyarját

Az első törökországi interjújában Sallai kijelentette, hogy a bajnoki cím mellett az a legnagyobb célja, hogy az Európa-ligában bejusson a döntőbe és a végén ott is a magasba emelhesse a trófeát. Öt hónapot kellett várnia az érkezése után arra, hogy ezért a célért a pályán is tehessen, úgyhogy a motivációjával nem lehet gond.

Az egyik Galatasaray szurkolói oldal, az X-en több mint 400 ezer követővel rendelkező Forza Cimbom tett közzé egy videót Sallairól azzal a szöveggel, hogy hétfőn folytatta az extra egyéni munkát az AZ elleni meccs előtt.

💪🏻 Roland Sallai, bugün eksra bireysel çalışmalarını sürdürdü. pic.twitter.com/Ytf2iSnBrf — Forza Cimbom (@forzacimbomtr) February 10, 2025

A magyar támadó a Los Angeles Lakers sztárja, LeBron James korábbi hatos számú mezében izzadt az edzőteremben.

Sallai Roland az Európa-ligában hasított korábban

Legutóbb a 2023–2024-es idényben futballozott Sallai a nemzetközi kupában, akkor még a Freiburg színeiben szerepelt az Európa-ligában. Akkor kifejezetten eredményes volt a sorozatban, kilenc meccsen négy gól és egy gólpassz fűződött a nevéhez.

Egy éve ilyenkor, az El-rájátszásban ugyancsak a nyolcaddöntőbe jutásért Sallai volt a Freiburg hőse a francia Lens elleni továbbjutáskor, amikor a visszavágón két gólt szerzett, a 92. percben az ő találatával mentette hosszabbításra a meccset a német csapat, amely végül kicsikarta a győzelmet.

Remélhetőleg Sallai ott folytatja az El-ben, ahol abbahagyta, immáron a Galatasaray színeiben.