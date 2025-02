A Liverpool kiejtésével mentheti meg az idényét a rivális

A Premier League nagy négyeséből az évek során Big Six lett, a Tottenham Hotspur és a Manchester City egészítette ki az Arsenal, a Chelsea, a Liverpool és a Manchester United négyesét.

A Spurs mindig kicsit kilógott a sorból, mert míg a többiek időről időre elhódítottak legalább egy kupát, addig a londoniak a ligakupa 2008-as megnyerése óta várnak egy újabb sikerre, azóta csak PL- és Bajnokok Ligája-ezüst jött össze.

Az áttörésre hiába várnak, pedig Mauricio Pochettino 2019-es távozása óta neves edzők váltották egymást a kispadon, így José Mourinho, Antonio Conte és Nuno Espírito Santo is megpróbálkozott „a lehetetlennel”. Ange Postecoglou 2023-as kinevezésétől sokat vártak Londonban, és bár az ausztrál nem vallott szégyent, a világot sem váltotta meg, és éppen hogy, de lemaradt a csapat a BL-indulásról, ötödik lett a Premier League-ben.

Tottenham: trófea helyett gödör

A Tottenham menedzsere azonban nem búslakodott sokáig, a 2024/2025-ös idény elején felhívta a figyelmet, hogy egy klubnál való második szezonjában mindig elhódít legalább egy trófeát. – Nem mondok olyasmit, amiben nem hiszek.

Radu Dragusin egy a Tottenham rengeteg sérültje közül (Fotó: AFP/Ben STANSALL)

Nos, ezek után, ősszel a Spursről mindent lehetett mondani, de azt nem, hogy nagy dolgokra hivatott csapat lenne, pedig a PL csapatai közül az egyik legtöbbet, 160 millió eurót költöttek a keret megerősítésére. Postecoglou együttese az első négy meccséből csak a kiesőjelölt Everton ellenit tudta megnyerni, és már az Arsenal elleni, 4. fordulós vereség után füttykoncertben részesült a Tottenham a csillogó-villogó stadionjában. Összehasonlításképp, Postecoglou kinevezését követően tízből nyolc meccset megnyertek, remekül kezdődött számukra az idény, egy évvel később viszont azonnal a középmezőnybe zuhantak, ahol meg is ragadtak. Sőt a helyzet csak tovább romlott, és a kezdeti kilencedik helyet a 24. fordulóra a 14.-re cserélte. A nyolc győzelem mellé tizenhárom vereség társult, ennek eredményeképp a Konferencialiga-indulást biztosító hatodik hely tizennégy pontra van, míg a kiesőzóna csupán tízre.

Ebben közrejátszik a Spurs sebezhetősége: 21 pontot veszített a gárda győztes helyzetből, többet, mint bármelyik más angol élvonalbeli csapat.

Egy másik probléma, hogy az idény elején a kulcsjátékosok közül Szon Hung Min és Cristian Romero is formán kívül játszott, sokáig a 78 millió euróért vásárolt Dominic Solanke sem találta a góllövőcipőjét, miközben a védekezésbe is sok hiba csúszott. Azóta pedig sérülés sérülést követ a keretben, a Liverpool elleni, mai ligakupa-elődöntő előtt például Solanke, Romero, Guglielmo Vicario, Radu Dragusin, Destiny Udogie, James Maddison, Wilson Odobert, Timo Werner és Brennan Johnson sem áll az ausztrál mester rendelkezésére. Éppen ezért a télen vásárlással próbálta toldozni-foltozni a keretet, kapust igazoltak, Anonín Kinskyt, rajta kívül egy jobbszélső, Jang Min Hjok, egy balszélső, Mathys Tel és egy védő, Kevin Danso is érkezett.

Nem Postecoglou a hibás

Míg az angol sajtó már szinte az idény első pillanataitól kezdve a játékstílusához ragaszkodó Postecoglou kirúgását vetítette előre, de a folyamatosan tüntető szurkolók nem benne látják a hibát, hanem Daniel Levy klubelnökben, aki 2001 óta tölti be ezt a posztot. Mint azt egy molinójuk hirdette, a 24 év alatt 16 edző váltotta egymást a kispadon, mégis csak egy trófeát tudtak a vitrinbe szállítani, így eljött a változás ideje.

A Tottenham szurkolói Daniel Levy távozását követelik (Fotó: AFP/JUSTIN TALLIS)

A szurkolók ellenszenve nem most alakult ki, Postecoglou is igyekezett hidat teremteni köztük és az elnök között. – Egységesíteni akartam a klubot, hogy mindannyian egy célra összpontosítsunk. Ez nem jött össze. Érthető, hogy a szurkolók nem elégedettek a helyzetünkkel. Nehéz megoldást találni, mert közben nagy szükségünk lenne arra, főleg a hazai meccseken, hogy mögénk álljanak.

Csütörtök este idegenben is nagy szükségük lenne a támogatásra, hiszen a Premier League legjobb csapat, a Liverpool otthonába látogatnak. Két karnyújtásnyira van a trófea, hiszen a ligakupa elődöntőjének második felvonása következik, a nehezen kiharcolt 1-0-s győzelme után kellene megőriznie szűk előnyét a Tottenhamnek. Ha ez nem jönne össze, az FA-kupában vigasztalódhatnának a londoniak, igaz, vasárnap, a 4. fordulóban kemény párharc vár rájuk az Aston Villa vendégeként. De legalább az Európa-ligában páholyból figyelhetik a rájátszást: a negyedik hely megkaparintásával biztosították a helyüket a legjobb tizenhat között.