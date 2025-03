Cristiano Ronaldo hiába súgott, Marco Rossi kívánsága teljesülhet + videó

Cristiano Ronaldo 2003-ban, tizennyolc évesen mutatkozott be a portugál válogatottban, s immár több mint két évtizede kirobbanthatatlan onnan. A húszas évei második felében már aranylabdásként volt Portugália vezére, a harmincas évei pedig a trófeákat is elhozták: Cristiano Ronaldo 2016-ban Európa-bajnok, 2019-ben Nemzetek Ligája-győztes lett a nemzeti csapattal. S a szerepvállalása nem ért véget: a 40. születésnapja utáni első válogatott meccsen is ő viselte a csapatkapitányi karszalagot Dánia ellen. Ez volt Cristiano Ronaldo 217. válogatott meccse, ez világcsúcs.

Cristiano Ronaldo mellett Diogo Costa kapus, aki Dánie ellen a frászt hozta a 217. válogatott meccsét portugál legendára (Fotó: AFP/Jonathan Nackstrand)

Rengeteg tapasztalat áll tehát Cristiano Ronaldo mögött, de olyat ő sem nagyon látott még, amit a portugál kapus, Diogo Costa rögtön a harmadik percben bemutatott.

Mit csinált Diogo Costa?

A kapus felszabadítás helyett belerúgta a labdát az őt támadó dán csatárba. Mika Biereth majdnem gyors góllal mutatkozott be a válogatottban, a kapu felé pattant róla a labda, de Costa visszafelé csúszva még a keze közé fogta azt.

Csakhogy a kapus olyan lendülettel csúszott a kapuja felé, hogy majdnem a gólvonalon túlra ért a labdával, ezt észlelve még időben kidobta az szögletre.

Diogo Costa szokatlan megoldással javította a hibáját, mentett a Dánia válogatottjában debütáló Mika Biereth elől (Fotó: AFP/Jonathan Nackstrand)

Nemcsak a szokatlan jelenet miatt járt eleinte Dánia közelebb a gólhoz, a hazaiak irányították a játékot, s tizenegyeshez is jutottak: Christian Eriksen lövését a tizenhatoson belül kézzel blokkolta Renato Veiga.

Cristiano Ronaldo súgott, Eriksen büntetőt hibázott

A büntető mögé Eriksen állt, tizennegyedszer válogatott mezben, de először azóta, hogy négy éve ugyanebben a stadionban újra kellett éleszteni a pályán, a Finnország elleni Eb-meccs alatt.