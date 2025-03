Fucsovics szokatlan döntést hozott, visszavágott egy fájó vereségért + videó

Fájó vereség volt Fucsovics számára, hiszen ezzel véget ért a sorozata, előtte egymás után huszonkilenc Grand Slam-torna főtábláján ott lehetett, ennél csak öt hosszabb aktív széria volt a férfi teniszezők között.

Kinek vágott vissza Fucsovics Márton?

Fucsovics azóta a Davis-kupában bizonyított, ő volt a Kanada elleni magyar győzelem hőse, az egyéni versenyeket tekintve viszont jobbára Challenger-tornákon ragadott ütőt.

Portugáliában nyert is egy ilyen versenyt, most pedig Spanyolországban, esős körülmények között visszavágott Rochának, aki ugyan még csak igyekszik a top 100-ba, de tavaly nyert már a háromszoros Grand Slam-döntős Casper Ruud ellen is.

Fucsovics ellenfele a második fordulóban a libanoni Benjamin Hassan lesz.

Bondár Anna nagy fordítása, Marozsán nehéz sorsolása

Kedden Miamiban is elkezdődik az első forduló, amelyben a kiemeltek még nem játszanak, Bondár Anna és Marozsán Fábián viszont igen.

Bondár a selejtezőből jutott fel a főtáblára, a sorsdöntő meccsen négy mérkőzéslabdát hárítva győzte le a román Irina-Camelia Begut, a főtáblán a 2022-es WTA-világbajnok, de a csúcsformájától mostanában messze elmaradó francia Caroline Garcia ellen kezd.

Francia rivális jutott Marozsán Fábiánnak is, ő tavalyi bravúros menetelése után negyeddöntőt védene Miamiban, de már Gael Monfils ellen sem lesz könnyű dolga. Ha rajta túljutna Marozsán, akkor a 26. kiemelt Jirí Lehecka ellen folytathatná a szereplését, a harmadik fordulóban pedig várhatóan jöhet a korábbi világelső Danyiil Medvegyev.