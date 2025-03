A halál torkából a kupagyőzelemig – a fiatal magyar kosaras megnyerte élete legnagyobb csatáját

Mindenki a legnagyobb magyar női kosaras tehetségnek tartotta. Már 19 évesen a Szekszárd egyik legjobbja volt, sokan fantasztikus pályafutást jósoltak neki. Gereben Lívia nagy lehetőségek előtt állt. A külföldi szaklapok nemzedéke legjobbjai között emlegették, sőt,

a Nemzetközi Kosárlabda-szövetség (FIBA) honlapja szerint őt tartották a tíz legígéretesebb Amerikán kívüli kosaras egyikének.

Lívia a kecskeméti Mercedes-Benz Gyár Kosárlabda Akadémián nevelkedett, majd 2016-ban igazolt a Szekszárd NB I-es csapatához. És amikor kiteljesedhetett volna a pályafutása, jött a szörnyű hír, és a kosárpálya helyett élete eddigi legnagyobb csatáját egy kórházi szobában vívta.

Gereben Líviát 19 éves korában támadta meg a halálos kór, több mint egy évet küzdött a leukémiával (Fotó: Szekszárd KC/Jantner Zsolt)

Csomót érzett a tarkóján, kiderült, hogy leukémiás

A sportoló csomót érzett a tarkójánál, elment orvoshoz, és a vizsgálat kiderítette, nagy a baj. 2019. május 10-én, pénteken tudta meg, hogy gyilkos kór támadta meg a szervezetét, az akut leukémia egyik típusát diagnosztizálták nála. Az első órákban el sem akarta hinni, hogy ez vele is megtörténhet, ám utána már csak arra koncentrált, hogy ebből a csatából is győztesen jöjjön ki. Édesanyja minden pillanatát lánya mellett töltötte.

– Már megkapta az első, tíznapos kemoterápiás kezelést. Az állapota hadd maradjon a család magánügye, de ahhoz tökéletesen megfelelők voltak az eredményei, hogy a következő kezelésig a megszokott környezetében, a kecskeméti otthonunkban töltse a napjait. A hét elején dőlt el, hogy kedden megkezdődött a második kemoterápiás kezelése Líviának a Szent László-kórházban. Biztosak vagyunk benne, hogy a kosárlabdapályán kívül sem adja fel, és sikerrel fogja megvívni élete legnagyobb harcát – jelentette ki akkor Gerebenné Bresák Zita.

Mindenkire számíthatott élte nagy csatájában

A már 19 évesen a felnőttválogatottnál is számításba vett játékos biztos volt abban, hogy a barátai, csapattársai, az egész kosárlabda-társadalom és elsősorban a családja segítségével legyőzi a leukémiát.

– Nagyon sokat számít, hogyan állok hozzá a dologhoz, minél előbb meg szeretnék gyógyulni.

Most rengeteget jelentett, hogy itthon lehettem, hiszen itt, a szeretteim körében teljesen más volt a közérzetem, mint a kórházban.

A szüleim és a nővérem, Dorka minden pillanatban velem van. Sok erőt ad az emberek szeretete. Ígérem mindenkinek, hogy harcolok és meggyógyulok! – üzent a második kezelése előtt a kosárlabdázó.

Hosszú időnek kellett eltelnie, hogy újra bajnokin léphessen pályára a Szekszárd színeiben (Fotó: MTI/Sóki Tamás)

A kezelés megtette a hatását, visszatérhetett a kosárlabdához

Egy év alatt több kemoterápiás kezelésen és egy őssejt-transzplantáción is átesett az akkor húszéves fiatal lány, és akaraterejének, valamint kitartásának köszönhetően pedig győztesen került ki élete meccséből. Lassan azonban hatni kezdett a kezelés, és Lívia újra kinyílt: 2020 márciusában már lement a szekszárdi csarnokba, hogy annyi szenvedés tán ismét kosárra dobhasson egy labdát, májusban elérkezett az első edzés ideje is, míg nyáron már a válogatotthoz is vsszatérhetett. Persze nem játszani, de a többi játékossal való találkozás, kosárra dobálás mind-mind feledtette vele a szenvedésekkel telt napokat, heteket.

– Volt hogy hetekig a telefont se tudtam a kezembe venni. Rengeteget aludtam, vagy éppen olyan fájdalmaim voltak, hogy hiába voltak mellettem a szüleim egész nap, csak két mondatot beszéltünk, mert vagy képtelen voltam a fizikai gyötrelem miatt, vagy nem volt erőm – idézte fel a legrosszabb napokat 2020 karácsonyán az M4 Sportnak adott exkluzív interjújában Gereben Lívia.

Román Kupát nyert és hosszabbítana a Sepsivel

Szerencsére ma már elmondhatjuk, az immár 25 éves kosaras jól van, egy hete Román Kupát nyert jelenlegi csapatával, a Sepsi-SIC-cel. Ezt a csatát is, mint a leukémia ellenit is, megnyerte, és

bízik abban, hogy az orvosok gyógyultnak nyilvánítják az öt tünetmentes év letelte után.

Hisz abban, hogy visszatérhet még a válogatottba is. Gereben Lívia a jövőjével kapcsolatban az M1 aktuális csatornának elmondta, még nem tudja, mit hoz a jövő, de jól érzi magát jelenlegi klubjában.

A Sepsivel sikeres, Gereben Lívia szívesen maradna az erdélyi csapatnál (Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly)

– Nagyon örülök a második kupasikeremnek, s úgy érzem, hozzá tudtam tenni a motivációmmal és győzni akarásommal a csapatmunkához, emellett védekezésben is jól teljesítettem.

Ugyanakkor még nem tudom, mit hoz a jövő, nyitott vagyok bármire, mindenesetre jól érzem magam Sepsiszentgyörgyön.

Sok függ attól, hogy milyen csapatunk lesz a jövőben, de egyelőre a bajnokságra koncentrálok – fejtette ki a magyar kosaras, és hozzátette, a Sepsivel egy hét pihenő után kezdtek el készülni a a bajnoki rájátszásra.

Visszatérne a válogatottba

A magyar női kosárlabdáról Gereben Lívia úgy vélekedett, hogy nyomon követi az eseményeket, többek között a Sopron Basket nemzetközi szereplését is, amelyen látszik a fejlődés a szezon elejétől fogva. Arról, hogy a válogatott lemaradt az Európa-bajnokságról, szomorúan beszélt.

– Ezek a lányok sokkal többre hivatottak, sokkal több van bennük, mint ami megmutatkozott. De nem szabad ezen rágódni, össze kell fogni, és el kell érni, hogy a csapat oda kerüljön, ahova való.

A magam részéről egyre erősebb vagyok, vissza tudok térni a régi formámhoz,

úgy érzem, mentálisan és fizikálisan is sokat hozzá tudnék tenni a válogatott munkájához, és remélem, még magamra ölthetem a címeres mezt – árulta el a játékos.

Milyen jó is hallani Gereben Lívia szájából mindezt, akiért 2019-ben és 2020-ben egy ország aggódott, hiszen élete legnagyobb csatáját vívta. Akkor egy kórházi ágyon, most pedig az újabb csatákat immár egészségesen ismét a kosárpályán.