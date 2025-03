Szoboszlai a mélyponton? Most először történt ilyen a profi karrierjében

– Nem szeretném a negatív hetemet ide behozni – jelentette ki Szoboszlai Dominik egy hete, amikor csatlakozott a magyar válogatott törökök ellen készülő keretéhez. Arra utalt ezzel, hogy az azt megelőző héten a Liverpool néhány nap alatt két trófeára való esélyét is eldobta, hiszen előbb hazai pályán 1-0-ra kikapott a PSG-től, majd tizenegyespárbajban ki is esett a francia klub ellen a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében, majd a Newcastle United elleni angol Ligakupa-döntőt is elveszítette 2-1-re. Szoboszlai így két vereséggel a háta mögött érkezett a válogatotthoz.

Szoboszlai Dominik arcára van írva minden (Fotó: Mirkó István)

Aztán a nemzeti csapatban sem a tervei szerint alakult a törökök elleni két meccs, hiszen előbb Isztambulban 3-1-es, majd a vasárnapi hazai visszavágón 3-0-s vereséget szenvedett Marco Rossi csapata az NL A divíziójáért zajló párharcban, így 6-1-es összesítéssel kiesett a B ligába . Amióta Szoboszlai a válogatott csapatkapitánya, most először kapott ki a Puskás Arénában a csapat – ezelőtt legutóbb 2022 szeptemberében az olaszok nyertek nálunk, az volt Szalai Ádám búcsúmeccse, utána lett Szoboszlai a csapatkapitány.

Tehát Szoboszlai Dominik zsinórban négy vesztes meccsen lépett pályára, kettőn a Liverpoollal, majd egyből kettőn a válogatottal. Megnéztük, hogy volt-e már ilyen a profi karrierjében. Spoiler: nem volt.

Közel járhatott volna egy négy meccses vereségsorozathoz 2018-ban, amikor még a Salzburg második csapatában, a Lieferingben is játszott az osztrák másodosztályban. 2018. szeptember 28. és november 2. között volt az együttesnek egy öt bajnoki vereségből álló negatív szériája, de Szoboszlai ezeken csak az első kettő és a negyedik meccsen lépett pályára, ráadásul október közepén meg is törte az ausztriai szereplését a magyar U19-es válogatottal, amellyel három mérkőzésen egyszer sem kapott ki.

Veszélyes időszak volt 2020 ősze is, amikor a Salzburggal a Bajnokok Ligája csoportkörében zsinórban háromszor kapott ki (egyszer az Atlético Madrid, kétszer a Bayern München ellen), de közben az osztrák élvonalban megtört a rossz sorozat.

Szoboszlai kétszer is góllal vetett véget a vereségszériának

Három vesztes meccs részese volt egymás után a 2021–2022-es idény elején, amikor már a Lipcsében a Wolfsburg és a Bayern elleni Bundesliga-fiaskókat a BL-ben a Manchester City elleni 6-3-as csapás követte, ám ezután egy Köln elleni bajnoki iksz feloldotta a sorozatot. Ugyanebben az idényben, 2021. november végén, december elején egymás után háromszor kikapott a Lipcsével a Bundesligában, ami között a Club Brugge elleni 5-0-s BL-diadalból sérülés miatt kimaradt.

De negyedik vereség akkor sem következett neki zsinórban, mert a City elleni BL-meccsen Szoboszlai góllal gondoskodott a 2-1-es bravúrgyőzelemről, és a rossz széria lezárásáról.

Máskor is megesett, hogy személy szerint ő volt egy négymeccses vereségszéria ellenszere. 2022 őszén a Lipcse szeptember 3. és 17. között a Bundesligában és a BL-ben is két-két vereséget szenvedett el, de közben volt egy Dortmund elleni siker a bajnokságban, ami megtörte a negatív hullámot, és abból a 3-0-s bravúrból Szoboszlai góllal és gólpasszal vette ki a részét.