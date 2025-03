Marco Rossi válogatottját dicsérte, ezt gondolja a párharc esélyeiről a törökök szövetségi kapitánya

Hamar vezetést szereztek Isztambulban a törökök az első félidőben csütörtök este, ám 1-0-s hazai vezetésnél kiegyenlítettebbé vált a játék, majd a 25. percben Schäfer András egyenlített. Az 1-1-es félidei állás után a második játékrészben is magas színvonalon játszottak a csapatok, végül a lassacskán fölénybe kerülő hazaiak Kerem Aktürkoglu és Irfan Can Kahveci góljával kiharcolták a 3-1-es győzelmet.

A török válogatott a magyar csapat fölé kerekedett csütörtök este. Fotó: Szabó Miklós

A hatékonyság volt a török siker kulcsa

A kétgólos különbség azt jelenti, hogy a március 23-án, vasárnap Budapesten, a Puskás Arénában sorra kerülő visszavágón Magyarországnak legalább három góllal kéne nyernie ahhoz, hogy megőrizhesse helyét az A ligában, de a hosszabbítás kivívásához is minimum kétgólos siker szükséges. Ilyen helyzetben érthetően elégedetten, ám nem elbizakodottan nyilatkozott a törökök szövetségi kapitánya, Vincenzo Montella.

Remek mérkőzés zajlott a pályán, egy nagyon magas színvonalú játékot láthattunk. Magyarország játékterve jól kidolgozott volt, éppen ezért a párharc még nem dőlt el. A következő meccsre kell koncentrálnunk. Csütörtök este sokkal hatékonyabbak voltunk a kapu előtt, mint a többi meccsünkön, ez pedig boldoggá tett

– nyilatkozta a korábbi olasz válogatott tréner.

Ami magyar részről Osváth Attila, az a törököknél Deniz Gülnek és Can Uzun volt, vagyis Montella is újoncot avatott a fontos NL-meccsen. Az edző elégedett volt az újakkal, de egy támadóját, a 24 éves Oguz Aydin teljesítményét külön is kiemelte.

Remek eredmény a magyarok ellen, de még nincs vége

Csapatkapitányként végigjátszotta a találkozót az Internazionale 96-szoros török válogatott sztárja, Hakan Calhanoglu, aki szintén úgy gondolja, hogy még nem lefutott a párharc. – A szurkolóink nagyon jól szurkoltak nekünk, és cserébe mi a győzelmet adtuk nekik. Remek eredményt értünk el, de még nincs vége. Most az a legfontosabb, hogy kipihenjük magunkat a vasárnapi visszavágóra – mondta Calhanoglu, aki a törökök erősségéről is beszélt. – A tapasztalt játékosok és a fiatalok remek egységet teremtenek a csapaton belül. Olyanok vagyunk a fiatalok számára, mint a testvérek. Igyekszünk minden új játékost felkarolni, aki csatlakozik a válogatotthoz, és próbáljuk minden eszközzel támogatni őket.

Hakan Calhanoglu (10) és Nikitscher Tamás a csütörtöki találkozón. Fotó: AFP

A vezető gólt szerző középpályás, Orkan Kökcü harmadszor volt eredményes a válogatott színeiben, de először hazai közönség előtt. – Nagyon örülök, hogy megszereztem az első válogatott gólomat hazai pályán. A csütörtöki találkozó előtt még soha nem játszottam Isztambulban a válogatottal. A legfontosabb, hogy előnnyel mehetünk Magyarországra. Bízom a csapattársaimban és abban, hogy a második meccsen is jó eredményt érhetünk el – jelentette ki Kökcü.

Magyar részről a szintén Olaszországból származó szövetségi kapitány, Marco Rossi úgy látta, hogy a nemzeti tizenegy egyáltalán nem érdemelt vereséget, szerinte csapatának volt több helyzete, ám egy tízperces rövidzárlat mindent lerombolt, amit addig és azután felépített az együttes.

Dibusz Dénes nyilatkozata videón: