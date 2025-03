Nagy bejelentésre készül a csapatkapitány, de vajon örülni fognak ennek Liverpoolban?

Nem elég, hogy egy hete a Liverpool tizenegyespárbajban elveszítette a Paris Saint-Germain elleni párharcot , és így a nyolcaddöntőben búcsúzott a Bajnokok Ligájától, a meccs után a Vörösök szurkolói amiatt is aggódhattak, hogy a beszámolók szerint közkedvelt csapatkapitányuk, Virgil van Dijk a PSG elnökével, Nasszer al-Kelaifival és Luís Campos sportigazgatóval diskurált a játékoskijáróban. Persze ez lehetett egy ártatlan beszélgetés is Liverpool nevezetességeiről, de természetesen a holland védő helyzetét tekintve senkinek sem ez jutott az eszébe.

Olyan pletykák kaptak szárnyra, hogy a franciák szeretnék megszerezni az angol csapat kiválóságát, akinek – Trent Alexander-Arnoldhoz és Mohamed Szalah-hoz hasonlóan – az idény végén lejár a szerződése, és a hosszabbítási tárgyalásoknak nem lett eredménye – egyelőre legalábbis, hacsak a klubnál valami oknál fogva arról nem döntöttek, hogy magukban tartják ezt a fontos információt.

Van Dijk a BL-mérkőzést követően adott nyilatkozata nyomokban sem az utóbbi lehetőségre utalt: – Fogalmam sincs, mi fog történni. Egyáltalán nincs. Figyeljetek, még tíz meccs van vissza, erre fókuszálok. Ha lesznek friss hírek, akkor majd tudni fogjátok. Még én sem tudom, mi lesz. Azt mindenki tudja, hogy folyamatban vannak beszélgetések a színfalak mögött, de ennyi. Jelenleg nem tudom, hogy mi lesz jövőre. Aki ennek az ellenkezőjét állítja, az hazudik.

Donnarumma és Van Dijk – ellenfelekből csapattársak lesznek? Fotó: AFP/Oli Scarff

Ajánlatot tett Van Dijknak a PSG

Ráadásul úgy tűnik, a PSG érdeklődése nem légből kapott pletyka, az Anfield Watch portál hétfő este arról számolt be, hogy a dúsgazdag klub szép summát utalna át a holland óriásnak, ha igent mondana az ajánlatra. A hírek szerint 2+1 éves szerződést ajánlottak Van Dijknak, aki ebben az időszakban százmillió euróval gyarapíthatná a bankszámláját.

A portál ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy a júliusban a 34. születésnapját ünneplő

védőt nem a pénz érdekli, és korábban formalitásnak tűnt a liverpooli szerződéshosszabbítás, de Van Dijk a tisztelet hiányaként élte meg, hogy az angol klub a végtelenségig várt a tárgyalások megkezdésével.

Döntsön bárhogy is, a játékos könnyedén találhat magának új csapatot, példának okáért a szaúdi bajnokságban is szívesen látnák őt. Nem véletlen, hogy sok kérője van, hiszen Van Dijk 33 évesen is a Liverpool védelmének oszlopa, és Jordan Pickford félresikerült manőverét követő súlyos sérülése és nyolc hónapos kihagyásán kívül csak elvétve látogat az orvosi szobába.

Emiatt is Arne Slot számítana rá a jövőben is, és hamarosan a szurkolók is megtudják, hogy teljesül-e a vezetőedző kívánsága. Néhány nappal a Bajnokok Ligája-nyolcaddöntőt követően, a ligakupa elveszített fináléja után ugyanis Van Dijk már más szellemben nyilatkozott, és úgy tűnik, valamelyik klubbal már közel jár a megegyezéshez. Az idényzárás előtt kilenc mérkőzéssel ezt mondta:

– Mielőtt befejeződik a szezon, lesz bejelentés. Mindaddig teljesen elhivatott vagyok, és a feladatomra fókuszálok. Imádom ezt a klubot, és ez a legfontosabb – húzta alá.