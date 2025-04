Ancelotti kudarca: a tréner felfedte, mi a Real Madrid legnagyobb hiányossága

Nem egyszer előfordult az elmúlt években, hogy a Real Madrid bajba került a Bajnokok Ligája kieséses szakaszában, de a mérkőzések hajrájában rendre csodát tett, és a legutóbbi három kiírásból kétszer aztán meg sem állt a végső győzelemig. Kedden viszont nem ez volt a helyzet, az Arsenaltól a második félidőben tizenhét perc alatt bekapott három gólra nem volt válasza Carlo Ancelotti csapatának, még csak szépítő találatra sem futotta a spanyoloknak a BL negyeddöntőjében.

Declan Rice volt a Real Madrid hóhéra Fotó: MTI/EPA/Tolga Akmen

Ancelotti: Nem voltunk annyira rosszak

A 3-0-s vereséggel még ugyanakkor nem pottyant ki a Real Madrid a Bajnokok Ligájából, egyelőre csak a kiesés szélén táncol. A visszavágó hátravan, jövő szerdán a Santiago Bernabéuban próbálhatják meg elérni a lehetetlent.

– Kevés az esélyünk, de mindent beleadunk majd – ígérte a királyi gárdát irányító Carlo Ancelotti. – Őszintének kell lennünk, az Arsenal néhány dologban jobb volt nálunk. Mi sem voltunk annyira rosszak, még ha az eredmény az is, de két góljuk is rögzített helyzet után született. Erősen kezdtünk, néhány dolgot jól csináltunk az első félidőben, a másodikban viszont visszaestünk, rosszul reagáltunk a gólokra, mentálisan és fizikálisan is szenvedtünk. Általában a csapat feljavul a meccsek hajrájára, de most csalódást keltő volt, amit a mérkőzés végén mutattunk. Mindent meg kell tennünk azért, hogy a jövő hétre összeszedjük magunkat.

Ha csak a mai meccset nézzük, akkor esélytelennek tűnik a továbbjutásunk. De előre nem látható dolgok történnek a futballban. Senki sem számított arra, hogy Rice két gólt lő ma szabadrúgásból, mégis így lett. Bármi megtörténhet, főleg a Bernabéuban. Hinnünk kell ebben.

Hiányzott a csapategység a Real Madridnál

Ancelotti magára vállalta a felelősséget a súlyos vereségért, viszont kitart amellett, hogy a legjobb döntést hozta meg azzal, hogy a fantasztikus négyes minden tagját, azaz Vinícius Júniort, Kylian Mbappét, Jude Bellinghamet és Rodrygót a kezdőcsapatba jelölte.

– Más a felállásunk, mint az elmúlt években, de ez a legjobb. Én mindig úgy látom, hogy a legjobb játékosoknak játszaniuk kell, és nem a kispadon ülni. A lényeg az, hogy szervezettebbnek kell lennünk, egységes csapattá kovácsolódni. Eddig ez nem sikerült – magyarázta az olasz szakember, aki szerint a játékosai egyedül próbáltak megoldani mindent, ahelyett, hogy összedolgoztak volna. Ezzel pedig sokat segítettek az Arsenalnak.