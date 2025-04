Őrület, vagy ez már a valóság? Testkamerákkal szereli fel a FIFA a focibírókat

Már az a tény, hogy a FIFA 2025 nyarán 32 csapatos klubvilágbajnokságot rendez, sokak szerint maga az őrület és a játékosok totális kizsigerelése. Mit mondjunk akkor arra a hírre, hogy a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség ezen a tornán a játékvezetőkre kamerát szerel? A mindent látó focibírók ideje tényleg elérkezett.

Jarred Gillett volt az első olyan focibíró, aki egy Premier League-meccsen testkamerát viselt

Fotó: Adrian Dennis/AFP

Ez már a focibírók való világa

Csak azt mondhatjuk, ez a való világ. A FIFA Játékvezetői Bizottságának elnöke, az olasz Pierluigi Collina nagyon boldog.

Azt mondja, hogy ez a lépés teljesen új dimenzióba helyezi majd a játékvezetést. Új élményt jelent majd a közvetítések nézőinek.

A játékvezetői testkamerákat először 2023-ban, Angliában próbálták ki. Nemrég a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség szabályalkotó testülete engedélyezte, hogy a FIFA bizonyos technológiai újításokat vezessen be. Ennek a csomagnak a része a bírók bekamerázása. A technológiát később a Bundesligában is kipróbálták, de az is tény, hogy Jarred Gillett volt az első olyan Premier League-játékvezető, akinek a testén ott volt a kamera 2024 májusában a Crystal Palace–Manchester United mérkőzésen. Ugyanakkor a testkamera által rögzített képet és hangot a nagyközönség nem láthatta.