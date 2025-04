Csányi Sándor új pozíciót kapott az európai szövetségnél

Mostantól a Magyar Labdarúgó-szövetség elnöke, Csányi Sándor látja el az Európai Labdarúgó-szövetség kincstárnoki pozícióját, ezzel az egyik alelnöke lesz a testületnek – közölte csütörtökön az MLSZ honlapja. Mint hozzátették, a kincstárnok alelnöki jogkörrel rendelkezik és feladata a pénzügyi tevékenység irányítása, felügyelete.

Csányi Sándor a Magyar Labdarúgó-szövetség elnöki tisztsége mellett több fontos pozíciót betölt (Fotó: Kovács Tamás)

Csányi: „A nemzetközi labdarúgásban egyre nagyobb jelentősége van a pénzügyi folyamatoknak”

Csányi új pozíciójáról a kontinentális szervezet új összetételű végrehajtó bizottságának megválasztásakor, az első döntések között határoztak. Az üzletember az UEFA-ban betöltött tisztsége mellett a nemzetközi szövetség (FIFA) egyik európai alelnöke is, így továbbra is meghatározó szerepet tölt be a kontinens és a világ labdarúgásában.

– Ahogy eddig is, új pozíciómban is arra törekszem a munka során, hogy a pénzügyi háttér minden esetben a szakmai fejlődést szolgálja. A nemzetközi labdarúgásban egyre nagyobb jelentősége van a pénzügyi folyamatoknak. Sok esetben azonban más a klubok, mint a szövetségek érdeke, és kulcsszerepe van a felek közötti egyensúly megteremtésének és fönntartásának

– mondta megválasztását követően az Mlsz.hu-nak Csányi Sándor, aki 2010 óta tölti be az MLSZ elnöki pozícióját.