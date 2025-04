A Real Madrid beleköphet a Liverpool levesébe, és ez Kerkezt is érintheti

Korábban a Liverpool ügyeiben jártas Anfield Watch számolt be arról, hogy a Liverpool szemet vetett a Bournemoth két tehetséges védőjére is, ám Dean Huijsent és Kerkez Milos közül elképzelhető, hogy csak az egyikükre tud áldozni pénzt ezen a nyáron. Egyik játékos sem lenne ugyanis olcsó vétel, a hollandot ötvenmillió fontos, a magyart 45 millió fontos árra lőtték be. Itt jön a képbe a Real Madrid.

Dean Huijsen a Real Madrid játékosa lehet a nyártól, de a Liverpool is akarja. Fotó: Justin Tallis/AFP

A spanyol Marca arról ír, hogy Huijsen a Real Madridban köthet ki a nyáron. A cikk idézi is a holland játékost, aki megerősítette, hogy valóban van rögzített átigazolási díj a szerződésében, amit ha egy klub kifizet, a Bournemouth köteles őt elengedni – ez 58 millió euró lehet.

Huijsen így reagált a Real Madriddal kapcsolatos pletykákra a Marca szerint: – A Real Madridban akarok-e játszani? Nem tudom. Majd meglátjuk. A Real Madrid egy nagyszerű csapat, de 2030-ig szól a szerződésem, és igen, van kilépési záradékom.

Kerkez sorsa is múlhat a Huijsen, Liverpool, Real Madrid háromszögön

A Spanyolországban, Málagában nevelkedett holland védő sejtelmesen azt is elárulta, hogy Sergio Ramos volt a példaképe, aki hosszú éveken át a Real Madrid alapembere volt.

Huijsen sorsa komolyan befolyásolhatja Kerkez Milos helyzetét is. Ha a Liverpool valóban csak egyikük leigazolását engedheti meg a nyáron, és a holland a Real Madridba megy, akkor az megkönnyítheti a magyar játékos Anfield felé vezető útját.

A Real Madrid nem először köphet bele a Liverpool levesébe a Huijsen-üggyel, hiszen sajtóhírek szerint elviszi Szoboszlai Dominikéktól Trent Alexander-Arnoldot a nyáron.