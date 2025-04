Mbappé és Rodri felfedezője lehet a megmentő Debrecenben

Debrecenben már hetek, sőt hónapok óta napirenden van a tulajdonváltás. A francia üzletember, Ike Thierry Zaengel három éve nagy tervekkel fektetett be a DVSC-be. Úgy tűnt, a kölcsönös érdekek mentén, hiszen a Loki két éve a harmadik helyen végzett a labdarúgó NB I-ben. Az előző idény már nem volt sikersztori, bár az ötödik hely nem szégyen. A most zajló évad pedig már zömében a kudarcok jegyében telt, a Debrecen jelenleg is még kieső helyen áll.

Antonio Cordón, Five Eleven Capital szakembere nemzetközi szaktekintély Fotó: AFP

Érthető, ha a felek nem szorgalmazzák a további együttműködést, aminek megszakítására az úgynevezett szindikátusi szerződés kínál lehetőséget.

Az év eleje óta folyamatosan zajlik a találgatás arról, ki veheti meg a DVSC-t Ike Thierry Zaengeltől. A Haon most biztosnak mondott értesüléssel szolgál, a vármegyei portál szerint a spanyol hátterű Five Eleven Capital cégcsoport lesz a klub új tulajdonosa.

Hogyan működik a Five Eleven Capital?

A Five Eleven Capital hasonlóan működik, mint a Manchester Cityt is birtokló City Group vagy éppen a Red Bull Global, amelynek egyik vezető szakembere a napokban azt RB Leipzig vezetőedzői tisztségébe kinevezett Lőw Zsolt, de jelenleg nem rendelkezik olyan széles hálózattal és a tőkeereje is kisebb.

A Five Eleven Capitalnél dolgozik Antonio Cordón, aki egykoron Kylian Mbappét és Rodrit is felfedezte. A 67 éves spanyol szaktekintély is szerepet vállalhat a DVSC szakmai munkájában, persze aligha ő lesz a csapat vezetőedzője.

A Haon értesülései szerint a DVSC hamarosan hivatalosan is bejelenti az új tulajdonos érkezést.

Visszatér-e a sikerkorszak a DVSC-nél?

Persze nyárig, még a jelenlegi tulajdonos irányítása alatt is van bőségesen feladat, a Nestor el Maestro vezette csapatnak ki kellene harcolni a bennmaradást az NB I-ben.

Aztán új szakmai irányvonal mellett lehet tervezni a jövőt. Debrecenben már-már feledésbe merült az aranykorszak, amikor tíz év alatt, 2005 és 2014 között hétszer is megnyerte a magyar bajnokságot, továbbá szerepelt a Bajnokok Ligája (2009), majd az Európa-liga (2010) csoportkörében.