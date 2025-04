Ferencváros vagy Újpest? Szerda este mindenképpen dönteni kell + videó

Az NB I sorsolása már ismert volt, amikor azonban a hazai kupasorozat utolsó nyolcaddöntőjét megelőzően, február végén elkészítették az MK-negyeddöntők párosításait, kiderült: ezen a héten még egy Fradi–Újpestre sor kerül. A sorsolás szeszélye folytán csakúgy, mint a hétvégi bajnokit, ezt is a Ferencváros pályaválasztása mellett játsszák le. A 19.45-kor kezdődő kupamérkőzés (tv: M4 Sport) lesz az idény harmadik derbije. Tavaly augusztusban, a Groupama Arénában sokáig 0-0-ra álltak a felek, ám a rendes játékidő ráadásának második percében Tosin Kehinde betalált, ezzel kicsikarta az 1-0-s győzelmet a házigazdának. Később, decemberben gól nélküli döntetlennel zártak a csapatok a Szusza Ferenc Stadionban. Szerdán mindenképpen dönteni kell, a kupában ugyanis egy meccsen dől el a továbbjutás. Döntetlen esetén hosszabbítás, végső esetben büntetőpárbaj jön.

Tavaly decemberben nem bírt egymással az Újpest és a Ferencváros (Fotó: Csudai Sándor)

Robbie Keane izgatottan várja első derbijét

A szezon korábbi rangadóinak eredményei kiélezett küzdelmet ígérhetnek, az esélyes azonban a Magyar Kupa eddigi szakaszában a másodosztályú Budafokot, az NB III-as Tiszafüredet, majd az élvonalbeli ETO FC Győrt búcsúztató Ferencváros. A zöld-fehérek több váratlan pontvesztést is elkönyvelhettek a bajnokságban, emiatt négypontnyi lemaradással a Puskás Akadémia mögé szorultak a tabellán, így számukra felértékelődhet az MK szerepe.

– Izgatott vagyok, várom már a mérkőzést. Most edzőként leszek jelen, de persze jobb lenne a pályán lenni, ám a legfontosabb, hogy végül a nyertes oldalon álljak. Alaposan kielemeztük az Újpest játékát. A legutóbbi bajnokijukon voltak nehézségeik, 2-0-ra is vezettek, végül 2-2 lett a végeredmény. A derbik mindig különlegesek, ilyenkor nem számít, mi történt korábban. Ez büszkeség az emberek számára, én is játszottam nagy derbiket, talán nem a legjobb pillanatokban, ugyanis ilyenkor az érzelmek dominálnak. Szerdán is hasonlóra számítok, de ezeket meg kell próbálnunk kizárni, és a saját dolgunkra koncentrálni – nyilatkozta a Ferencváros honlapjának a csapat vezetőedzője, Robbie Keane, aki most vezetheti először a Fradit az ősi rivális ellen.

Robbie Keane az FTC edzőjeként először élheti át az Újpest elleni derbit (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Az Újpest nincs jó formában

Az Újpest az őszi idény után mindössze hárompontnyi hátrányban volt a dobogó harmadik helyén álló Diósgyőrrel szemben, azóta viszont képtelen vissza találni a győztes útra. Bartosz Grzelak vezetőedző csapata kilenc bajnoki mérkőzés óta nyeretlen, a márciusi válogatottszünet előtt ráadásul két nagy vereségbe is beleszaladt: az MTK Budapest 5-1-re, a Paks pedig 6-1-re győzte le. A klubvezetés a megalázó kudarcok után is bizalmat adott Grzelak edzőnek, akivel az Újpest vasárnap hiába vezetett 2-0-ra a Fehérvár elleni bajnokin, végül csak egy pontot szerzett. Érdekesség, hogy a gárda egyetlen tavaszi sikerélménye éppen az MK-hoz köthető, a nyolcaddöntőben Dorogon, alacsonyabb osztályú riválisa ellen nyert 1-0-ra az Újpest, amely ezt megelőzően a vármegyei I. osztályú Dunavarsányt és az NB II-es BVSC-t győzte le a kupában.

Az Újpest nemcsak az NB I-ben nyeretlen jó ideje, hanem a derbiken is. A mai vendégcsapat máig utoljára 2015 decemberében tudta legyőzni a Ferencvárost, azóta 27 mérkőzésen egyszer sem. A decemberben elért 0-0 az FTC 17 meccses győzelmi szériáját törte meg.

Érthetetlen vandalizmus

A szurkolók körében már megkezdődött a derbivel kapcsolatos vetélkedés: keddre virradó éjszaka ismeretlenek zöld festékkel mázolták össze a Benedek Tibort és Szusza Ferencet ábrázoló újpesti falfestményt. A magyar vízilabda kiválóságai is felháborodtak a történteken, Szécsi Zoltán és Faragó Tamás is elítélte a vandalizmust, amely válaszlépés lehetett egy korábbi, újpesti szurkolókhoz köthető tettre: az idén a volt válogatott labdarúgó, Pusztai László korábbi lakóhelyénél elhelyezett emléktáblát firkálták össze ismeretlenek.

A hét első FTC–Újpest összecsapása előtt a Magyar Kupa médiastábja meglátogatta az újpestiek egy edzését, és több csapattagot is megszólaltatott: