Flick szerint a Real Madrid legyőzése után a Barcelona mindent vihet

A Barcelona Koundé hosszabbításban, a 116. percben szerzett góljával 3-2-re győzött a Real Madrid ellen a Spanyol Kupa döntőjében, és ezzel újabb nagy lépést tett afelé, hogy Hansi Flick első idényében a csapat élén mindent megnyerjen. A német edző vezetésével idén januárban a Barcelona egyszer már győzött egy Real Madrid elleni kupadöntőben, akkor a Spanyol Szuperkupát hódította el, most zsebben van a Király Kupa is. Emellett a La Ligában öt fordulóval a vége előtt négy pont a Flick-csapat előnye az élen a Real előtt, a Bajnokok Ligájában pedig az Internazionae elleni eldöntőre készülhet a csapat. Ebből most már tökéletes idény is lehet.

Hansi Flick újabb kupagyőzelmet ünnepelt a Barcelona élén a Real Madrid ellen. Fotó: JOSEP LAGO / AFP

– Nagyon büszke vagyok a csapatomra – fogalmazott a Marca szerint Flick a Barcelona kupagyőzelme után. –Hihetetlen, hogy mindig van válaszuk, mindig harcolnak, és sosem adják fel. Mindenki büszke erre a csapatra, és megérdemlik ezt az elismerést.

Flick kiemelte a győztes gólt szerző Koundét, de nem csak a találata miatt: – Ez egy nagyszerű győzelem. Koundé két madridi helyzetnél is nagyot mentett és megszerezte a győztes gólt is. Egyszerűen elképesztő volt.