A Liverpool legendája megint odaszúrt Szoboszlai Dominiknek

A manapság már 47 éves, aktív játékosként 1996 és 2013 között kizárólag a Liverpool színeiben futballozó korábbi védő, Jamie Carragher gyakran mond véleményt volt csapata ügyeiről, és bizony mondandójának visszatérő eleme, hogy nem elégedett Szoboszlai Dominik teljesítményével, aki szerinte nem elég kreatív és nem lő elég gólt. A magyar válogatott csapatkapitánya hiába meghatározó tagja Arne Slot együttesének, újra kritikát kapott.

Jamie Carragher nem rejti véka alá a véleményét, ha a Liverpool csapatáról van szó (Fotó: AFP)

Szoboszlainál kreatívabb játékosra vágyik Carragher

Szoboszlai Dominik a mostani idényben minden sorozatot figyelembe véve eddig 43 tétmérkőzést játszott a Liverpoolban, mérlege hét gól és hat gólpassz. A bajnokságban 30 meccsen öt találat szerepel a neve mellett, legutóbb februárban, a Manchester City és a Newcastle elleni rangadókon talált a kapuba.

Szoboszlai a teljes szezonban csupán két bajnokiról hiányzott, egyszer eltiltás, egy ízben pedig betegség miatt, vagyis alapembere a Liverpoolnak, amely 32 kör után 13 pontos előnnyel vezeti a Premier League tabelláját.

– Arne Slotnak jó csapata van, de ezen a nyáron már mindenképpen kell új játékosokat szerződtetni – kezdte Jamie Carragher, akit a Rousingthekop.com nyomán a Csakfoci idézett. – Legfőképpen a védelmünk szorul erősítésre, de ez igaz a középpályánkra is, ahol Szoboszlai ugyan elvégzi a munkát, de kell valaki, aki kreativitást is hoz magával. Kell egy új játékos, aki gólokat is szerez – tette hozzá.

Kerkez Milos érkezését nagyon várja a volt játékos

A Liverpool kapcsán egyre többször felmerül a jelenleg a Bournemouth csapatát erősítő magyar válogatott hátvéd, Kerkez Milos szerződtetése. Carragher reményét fejezte ki a transzfer létrejöttével kapcsolatban.

– Andy Robertson csapatunk kiemelkedő hátvédje, de kell segítség neki, amelyet Kerkez Milos meg tudna adni. Remélem, hogy a nyáron komolyan gondoljuk a szerződtetését

– mondta a korábbi labdarúgó.

A Liverpool legközelebb április 20-án, azaz húsvétvasárnap játszik bajnokit, akkor a pontverseny 19., utolsó előtti helyén szerénykedő Leicester City vendégei lesznek Szoboszlaiék. Matematikailag már ekkor bebiztosíthatja idény végi első helyét a liverpooli együttes, igaz, ehhez a korábban pályára lépő Arsenalnak vereséget kellene szenvednie a 18. pozíciót elfoglaló Ipswich otthonában.