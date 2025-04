Rúben Amorim: Ez győzelem a '99-es BL-döntőt idézte fel a számunkra

A változatos, 2-2-vel záruló franciaországi odavágó után az Old Traffordon egészen káprázatos meccset varázsolt a Manchester United és a Lyon gárdája. A találkozóra szó szerint ráillett, hogy a csapatok ott folytatták, ahol egy hete abbahagyták, ugyanis a két edző változatlan kezdőcsapatokkal kezdte a visszavágót. A Manchester United az egyetlen olyan gárdaként várhatta az összecsapást, amely a Bajnokok Ligája, az Európa-liga és a Konferencialiga teljes mezőnyét nézve veretlen még az évadban. Rúben Amorim együttese számára az Európa-liga az utolsó esély, hogy megmentse az egyébként borzalmas szezonját, hiszen a bajnokságban még arra sincs esélye, hogy a következő szezonban a nemzetközi kupák valamelyikéban elindulhasson, míg az FA és a Ligakupától is korán búcsúztak a manchesteriek.

Rúben Amorim szerint az 1999-es BL-döntőt idézte fel a csapata a Lyon ellen Fotó: OLI SCARFF / AFP

Az Old Traffordon idézték meg a Nou Campot

Egy biztos, aki csütörtök késő éjjel ott volt az Old Traffordon, az időutazásban érezhette magát. A Vörös Ördögök valami egészen elképesztő meccsen előbb leadták az első félidőben megszerzett kétgólos előnyüket, majd a hosszabbításban már 4-2-re vezettek a franciák, ám innen is volt visszaút, és Harry Maguire 121. percben lőtt góljával végül a United jutott be a kupasorozat elődöntőjébe. Rúben Amorim, a manchesteriek portugál menedzsere szerint

a csapat és a szurkolói újraélhették az 1999-es Bajnokok Ligája döntjét, amikor a United az utolsó pillanatokban fordított a Bayern München ellen 2-1-re,

és nyerte meg a BL-trófeát Sir Alex Fergusson irányításával. Akkor Sherringham és Solskljaer talált be a 91. és a 93. percben, most Mainoo és Maguire a 120. és a 121. percben.

Amorim szerint ez a meccs most mindent megváltoztat

– Láttam a '99-es Bajnokok Ligája-döntőről szóló a dokumentumfilmet, hogy legyen egy kis ihlet ehhez a pillanathoz… Remek este volt! Elfáradt a csapat, ezt a teljesítményünkben is érezni lehetett. 2–4-nél azt hiszed, hogy vége, de itt sosincs vége. Minden lehetséges. Amikor Bruno gólt szerzett, 3-4-nél úgy éreztem, ez meglehet. Majd Harry Maguire előre ment, mivel ő az egyetlen ember, aki fejjel tud gólt szerezni. Aztán Kobbie Mainoo. A sérülés miatt csak kevés időt tudott a pályán lenni, de így is képes volt gólt szerezni.

Az a hang a stadionban, amikor Mainoo és Maguire gólt szerzett, csodálatos volt. Sosem fogom elfelejteni.

Sokan mezeket szeretnek megtartani meccsekről, én ezt a hangulatot szeretném. Ez most egy olyan pillanat, ami nagyon sok mindent megváltoztathat – lelkendezett Amorim a TNT Sportnak adott értékelésében.

Amorim a csúcsra vezetné a Unitedet, ehhez elsőnek megnyerné az Európa-ligát Fotó: AFP/OLI SCARFF

Az Európa-liga mentheti meg a Vörös Ördögök szezonját

A manchesteriek jelenleg a Premier League-ben mindössze a 14. helyen állnak, de az El-ben már elődöntősök. A portugál edző pontosan tudja, hiába nyerné meg az Európa-ligát – csak ebben az esetben lehetne a United BL-induló a következő szezonban –, az ő teljesítményét a bajnoki szereplés alapján fogják a szurkolók és a klubvezetők értékelni. Ráadásul talán a legnehezebb ellenfél vár rájuk az elődöntőben a spanyol Athletic Bilbao személyében.

– A szurkolóknak meg kell érteniük, hogy az Európa-ligára kell koncentrálnunk, hisz már csak ez maradt a számunkra.

Nehéz lesz megnyerni, de ha a sérülések terén szerencsénk lesz, meglehet és akkor jövőre jöhetne egy újabb feltámadás – közölte Amorim, aki azt is hozzátette, megértette azokat a szurkolókat, akik a Lyon 4-2-es vezetésénél elindultak hazafelé, ám tudja, ilyet soha többet nem fognak megtenni a csütörtök esti nagy fordítást követően.

Az Európa-ligában Manchester United–Athletic Bilbao és Bodo/Glimt–Tottenham Hotspur elődöntőket rendeznek.