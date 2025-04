A londoni csapat edzője kifakadt, szerinte kivételeznek a Liverpoollal

A Chelsea és a Tottenham Premier League-meccsének egyetlen érvényes gólját az argentin Enzo Fernández szerezte az 50. percben, de mindkét csapatnak volt egy-egy meg nem adott találata is. Utóbbiak egyike az utolsó húsz percre fordulva történt, amikor úgy tűnt, hogy a vendégek egyenlíteni tudnak. A labdaszerzése után Pape Matar Sarr talált be a Chelsea kapujába, ám a videóbíró segítségével a játékvezető a szenegáli középpályás korábbi szabálytalansága miatt érvénytelenítette a találatot. A mérkőzés után a Spursöt irányító Ange Postecoglou nem ment el szó nélkül az eset mellett, és a sajtótájékoztatón az éllovas Liverpoolt is szóba hozta.

Ange Postecoglou szerint a Liverpool ellen hozott döntések után nemzeti kampány folyik Angliában (Fotó: AFP/Justin Tallis)

A Tottenham-edző szerint amíg a Liverpoolt mindig megvédik, addig az ő csapatát sosem

Postecoglou elsősorban amiatt volt mérges, hogy a Tottenham jelenleg szakértőként dolgozó korábbi játékosai – Jamie Redknapp, Michael Dawson, Jamie O'Hara vagy éppen Darren Bent – nem állnak ki az egykori klubjuk mellett vitatható ítéletek esetén.

– Azt hiszem, amióta itt vagyok, a Liverpool elleni meccseinken két olyan ítélet is volt, amiből szinte országos szintű kampány lett. A klubunk és a korábbi játékosai viszont soha nem próbálnak kiállni magunk mellett nyilvánosan, minden alkalommal csapaton belül beszéljük csak meg a dolgokat – mondta Postecoglou, majd kitért arra, hogy miként próbálná meg a klub álláspontjainak nyilvános megvédését. – Így ez egy különleges kihívás, de én ezt elfogadtam, és meg kell próbálnom teljesíteni úgy, hogy még hangosabb leszek.

Azt hiszem, már így is túl sokat szoktam mondani, de remélem, hogy ezentúl nem leszek ezzel egyedül.

Nem kell, hogy valaki a klub részéről segítsen, mert más csapatokat is rengetegen védenek meg az adott klubon kívülről is. Ám úgy tűnik, hogy a Tottenhamnél egy sebet úgy gyógyítunk, hogy beledugjuk az ujjunkat, és beletörődünk a sorsunkba… – nyilatkozta a Tottenham görög–ausztrál vezetőedzője.

Ange Postecoglou kritizálta a videóbírót is

A szakvezető arra is kitért, hogy a videózások miatt a Chelsea elleni meccsen is sokat állt a játék, ez pedig szerinte rossz irányba tereli a labdarúgást.

– Nem tudni, mire lehet számítani, miközben a pálya szélén várakozunk 12 percen át.

Ez megöli a játékot, de ez senkit nem zavar, mert mindenki csak a drámát és a botrányt szereti.

Talán majd lesz ebből egy külön 24 órás adás, hogy mindenki boldog legyen… Ha a játékvezetőnek hat perc kellett a döntéshez, akkor az biztosan nem volt világos és egyértelmű. Talán hamarosan majd a mesterséges intelligencia vezeti a meccseket, és később még a játékosokat is lecserélik, hogy szereplők nélkülivé váljon ez a sportág – mondta Postecoglou.

Az elmúlt négy bajnokiján egyetlen pontot gyűjtő Tottenham az újabb vereségével a 14. helyen áll a Premier League tabelláján, vasárnap az utolsó Southampton ellen javíthat ezen a pozícióján. Azt követően csütörtökön, a Frankfurt elleni Európa-liga-negyeddöntő első, hazai mérkőzésén lép pályára a londoni csapat.