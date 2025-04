Könnyekkel áztatott meccsen tért vissza Doncic Dallasba + videó

Hihetetlen hatást váltott ki az amerikai profi kosárlabdaligában Luka Doncic februári klubváltása. Az NBA-t megrengető csere utáni nap reggelén a Doncic-rajongók gyászolták a Mavericks vezetőségének – élükön Nico Harrison – döntését. A szurkolók még mindig nagyon kötődnek egykori kedvencükhöz, akik csütörtök hajnalban újra bizonyította, hogy hiba volt lemondani róla.

Fotó: Getty Images North America/Sam Hodde

Doncic meghatódott, majd varázsolt

Az American Airlines Center húszezer férőhelyes lelátójának minden egyes székén pólók sorakoztak, rajtuk egy szlovén nyelvű üzenettel, amely a visszatérő Luka Doncicnak szólt:

Hvala za vse – vagyis „köszönünk mindent

– ez a felirat állt a pólókon, és természetesen a mérkőzés kezdetére minden néző fel is vette azokat, hogy tisztelegjen korábbi kedvence előtt. A vendégcsapat bemutatása előtt egy rövidebb összeállítást vetítettek le Doncic legszebb jeleneteiről még a Dallas Mavericks színeiben. A szlovén klasszis pár pillanatig rezzenéstelen arccal nézte a videót, de közben jól látszott, hogy könnyekig elérzékenyült a régi pillanatok láttán.

– A videó után azt gondoltam, Ezt a meccset biztos nem tudom lejátszani – mondta Doncic, aki 38 perc alatt nyolc lepattanót és hat gólpasszt jegyzett úgy, hogy mindössze a harmadik játékos lett az NBA történetében, aki legalább 45 pontot szerzett első mérkőzésén korábbi csapata ellen.

Rengeteg érzelem kavargott bennem. Egyszerűen csak kimentem, és kosárlabdáztam. Hihetetlen élmény volt… A szurkolók, ahogy fogadtak, ahogy szurkoltak nekem. Leírhatatlan

– nyilatkozta Luka Doncic, aki az első negyedben már 14 pontnál járt, és a közönség extázisban ünnepelte első kosarát, miközben „Fire Nico” (Rúgjátok ki Nicót!) skandálások hallatszottak az időkérések alatt, főleg a büntető dobásoknál. Mint ismert, a texasi klub ügyvezető igazgatója, Nico Harrison volt az, aki kezdeményezte, hogy Doncicot cseréljék el, és küldjék Los Angelesbe.

Doncic egyébként kiválóan játszott, elképesztő megoldásokat mutatott be a Dallas ellen, főleg a negyedik negyedben.

LUKA.



40-BALL IN HIS DALLAS RETURN.



📺 ESPN pic.twitter.com/YTNoiSYfSX — NBA (@NBA) April 10, 2025

Az utolsó percekben a Lakers edzője, JJ Redick a pályán hagyta Doncicot, hogy megkapja az utolsó ovációját a dallasi közönségtől, akik a legjobb játékosnak szóló MVP, MVP rigmussal ünnepelték őt. A Lakers játékosai szintén megtapsolták a szlovént, ahogy lesétált a pályáról.

– Nagyon sokat jelentett, mert azt mutatta, hogy mindenki mögöttem áll – mondta el Doncic a jelenetről.

Doncicot az apja is köszöntötte

A Lakers irányítója tapssal köszöntötte meg a dallai szurkolók biztatását, majd édesapja, Sasa Doncic köszöntötte őt, megölelte fiát, és valamit még a fülébe súgott.

Luka and his dad share a postgame hug ❤️ https://t.co/nHpOoHsY0t pic.twitter.com/yB6ceYHjsB — NBA (@NBA) April 10, 2025

A Dallas korábbi tulajdonosa, Mark Cuban szintén köszöntötte Doncicot, s csatlakozott hozzá a Kansas City Chiefs háromszoros Super Bowl-győztes amerikaifocistája Patrick Mahomes is. A Mavericks legendája, Dirk Nowitzki is ott volt a meccsen — ahogy február 10-én Los Angelesben is jelen volt, amikor Doncic bemutatkozott a Lakers mezében. A Dallas csapatával korábban bajnoki címet szerző német kosárlegenda láthatóan nagyon jól érezte magát lelátón a TNT és a Bleacher Report gyönyörű újságírójával, Taylor Rooksszal.

A győzelemmel a Los Angeles Lakers bebiztosította helyét a rájátszásban. Doncic örömünnepe mellett megérdemel egy szót LeBron James is, aki 27 megelőzte Kareem Abdul-Jabbart az NBA-meccsek számát tekintve, immár 1 561 mérkőzéssel a liga történetének második legtöbb találkozót játszó játékosa lett.