Milák Kristóf fontos döntést hozott az országos bajnokság előtt

Milák Kristóf neve is megjelent a Magyar Úszószövetség (MÚSZ) felületén azok között, akik neveztek a jövő heti országos bajnokságra. A kétszeres olimpiai bajnok úszó a tavalyi párizsi ötkarikás játékok óta először versenyez. Milák Kristóf az olimpia után edzőt váltott, immár Szabó Álmos irányításával készül. S a nevezések alapján Milák mindkét további tavalyi olimpiai bajnokunkkal összecsap: Kós Hubert 50 és 100 pillangón is Milák ellenfele lesz, míg a nyílt vízen olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf 100 gyorson is indul.

Két olimpiai bajnok úszónk, Milák Kristóf és Kós Hubert két számban is összecsaphat a kaposvári országos bajnokságon (Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila)

Milák Kristóf összesen négy számot vállal a kaposvári ob-n: a három pillangótáv (50, 100, 200) mellett 100 gyorson ugrik medencébe. Utóbbiban egy izgalmas párharc elmarad: az olimpiai dobogóról épphogy lemaradt Németh Nándor nem indul, ő csak 50 gyorson nevezett az ob-re.

Hogy halad Milák Kristóf felkészülése?

Milák Kristófot legutóbb a párizsi olimpián láttuk versenyezni, ahol 100 pillangón arany-, 200 pillangón ezüstérmes lett. Az ötkarikás játékok után edzőt váltott, immár Szabó Álmos irányítja a felkészülését, akivel februárban Tenerifére utazott edzőtáborozni.