Hat másodperc után lecserélték a játékost – látni kell a reakcióját!

A Brooklyn Nets és a New York Knicks Barclays Centerben rendezett mérkőzésének már nem volt komolyabb tétje, hiszen a Nets biztosan lemaradt az NBA rájátszásáról, míg a Knicks a keleti főcsoport 3. helyén bejutott a playoffba, így leginkább olyan játékosok kaptak lehetőséget, akik eddig alig. A vendégek által 113-105-re megnyert alapszakaszmeccsen Mikal Bridges mindössze az első 6 másodpercben volt a pályán, akkor ugyanis szabálytalanságot követett el, Tom Thibodeau vezetőedző pedig lecserélte a Knicks kosárlabdacsapatának 28 éves amerikai dobóhátvédjét.

Mikal Bridgesnek ezúttal nem jutott sok idő a pályán a New York Knicks NBA-meccsén. Fotó: Dustin Satloff/Getty Images

A 2018-ban draftolt Bridges korábban a Phoenix Suns és a Brooklyn Nets játékosa is volt, a mostani idényt viszont már a New York Knicksben tölti. Ami viszont mindhárom csapatában közös, hogy egyetlen mérkőzést sem hagyott ki az elmúlt hét évben, az összes találkozón pályára lépett. Mióta elkezdődött a 2018–19-es évad, 556 alapszakasz-mérkőzésen léphetett volna pályára, ő pedig mind az 556-on meg is tette ezt – a playoffmeccseket és a korábbi, egyetemi éveit is beleszámítva pedig már 711-es sorozatnál jár.

Mikal Bridges tovább írja a hosszú NBA-sorozatát

– Kijárt neki ez a lehetőség, ez egyfajta tisztelgés felé, mert keményen dolgozott, hogy eljusson ilyen hosszú sorozatig – dicsérte a játékosát Thibodeau.

– Megkérdezték, hogy mit szeretnék csinálni, és mivel ez a meccs a fiatal srácokról szólt, nem akartam egy teljes negyedet vagy félidőt játszani, mert az tőlük vette volna el az időt – reagált Bridges, aki mosoly kíséretében hagyta el a pályát.

Az előző idény végén, még a Brooklyn játékosaként hasonló történt Bridgesszel, akkor 4 másodperc után cserélték le az utolsó alapszakaszmeccsen. Az 556-os sorozat az NBA történelmében a 14. leghosszabb, de két éven belül akár már a legjobb öt közé is felzárkózhatna – a lista élén A. C. Green áll egymás után 1192 alapszakasz-meccsen történő pályára lépéssel.