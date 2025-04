De ki az a Szofi? Csak egy játékos népszerűbb a korábbi FTC- és győri kedvenc kézilabdázónál

A Ludwigsburg repülővel utazott Magyarországra és a tranzitban a klub médiása jópofa kérdezz-felelekre invitálta a játékosokat. A kézilabdázóknak arra kellett válaszolniuk, kitől kérnének segítséget a Legyen ön is milliomos egymillió eurós kérdésénél. A játékban természetesen a német csapat magyar játékosa, a korábban az FTC-ben és a Győrben is megforduló Faluvégi Dorottya is részt vett, sőt elsőként ő válaszolt.

A válaszokból kiderül, hogy a legtöbben „Szofira” voksoltak, de „Csibi” és „Fredi” is kapott szavazatot. Nos, a megfejtés nem oly nehéz:

Szofi nem más, mint Sofia Hvenfelt, a csapat svéd beállója,

Csibi maga Faluvégi Dorottya, amihez annyit fűzhetünk hozzá, itthon Csibe a beceneve, ebből lett Csibi,

Fredi pedig Frederick Griesbach másodedző.

Faluvégi Dorottya lő kapura a Ludwigsburg–Győr BL-negyeddöntő első mérkőzésén (Fotó: HB Ludwigsburg)

Faluvégi Dorottyát tisztelik a Ludwigsburgnál

Ebből is leszűrhetjük, Faluvégi Dorottyát tisztelik és elismerik a csapattársai, ami nem véletlen, hiszen a magyar kézilabda-válogatott jobbszélsőjének egyetemi diplomája van (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szerezte), emellett nem csak németül, hanem – miként a videó is árulkodik róla – angolul is tökéletesen kommunikál. Egy hete Faluvégi abban a videóban is szerepet kapott, amelyben három játékos a német csapat szurkolóinak támogatását kérte a Győr elleni hazai meccsen.

A Ludwigsburg – szerencsére… – nincs könnyű helyzetben, hiszen a Győr idegenben is nyert 25-24-re, raadásul a második gyermeke megszületése után visszatért Veronica Kristiansen egyre jobb formába lendül.

– Az az álmom, hogy három BL-címet nyerjek az ETO-val, olyan triplázást hajtsunk végre, mint a Chicago Bulls vagy a Los Angeles Lakers. Ha nagyot álmodok, akkor ez a vágyam – Per Johansson, a Győr svéd edzője így hangol a BL-visszavágóra.

Bizakodó az Odense az FTC elleni BL-visszavágó előtt

Az Odens gyorsan túllépett azon, hogy hazai pályán nem tudott előnyt szerezni az FTC ellen (hiszen 27-27-re végződött a BL-negyeddöntő első mérkőzése). A dánok azt vallják, hogy a meccs a legjobb felkészülés, hiszen szerdán fontos mérkőzést nyertek meg a dán bajnokság rájátszásában, 29-22-re verték a fővárosi Copenhagen csapatát, veretlenül vezetik felsőházi csoportjukat a rájátszásban, amit a szokott módon, a falat és a bútorokat ritmusra csapkodva ünnepeltek meg.