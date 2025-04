Pesics valóban csak pucolhatja Varga Barnabás és Saldanha cipőjét? Itt a bizonyíték!

A Ferencváros egy hete, a labdarúgó NB I 28. fordulójában 7-0-ra kiütötte a Nyíregyházát. A gólzáporból Alekszander Pesics és Saldanha két-két góllal vette ki a részét, a csereként beállt Varga Barnabás nem talált be a találkozón. A harmadik gól külön említést érdemel, hiszen Pesics Saldanha passzából sarkazott a hálóba. A szerb csatár látványosan hálálta meg a gólpasszt: letérdelt a brazil játékos előtt, majd képletesen kipucolta, kifényezte a cipőjét.

Cipőpucolás. Alekszandar Pesics látványos gesztusa Saldanhának Fotó: Fradi.hu/Molnár Ádám

Hasonló jelent játszódott le a hétközben az FTC–MTK Magyar Kupa-mérkőzésen. Ott Varga Barnabás adott egészen szenzációs gólpasszt Pesicsnek, akinek már csak az üres kapuba kellett bólintani. A szerb támadótól Vargának is járt a gesztus, a cipőpucolás.

Alekszandar Pesics képletesen kipucolja Varga Barnabás cipőjét, miután pazar gólpasszt kapott tőle az FTC-MTK Magyar Kupa-elődöntőben Fotó: M4 Sport

Milyen Varga Barnabás, Aleszandar Pesics és Saldanha viszonya?

Ezek után feltehetjük a kérdést: milyen Varga Barnabás, Aleszandar Pesics és Saldanha viszonya? Nos, a három gólerős csatár nyilván természetesen rivalizál egymással, hiszen mindhárman csak elvétve lehetnek a pályán. A rivalizálásnak olykor látványos megnyilvánulásai is akadnak. A következő eseteket idézhetjük:

A Diósgyőr–FTC mérkőzésen Pesics szerette volna elvégezni a büntetőt, amit Varga Barnabás nem hagyott, kivette a csapattárs kezéből a labdát és ő rúgta a 11-est. A csörte után Robbie Keane ráadásul lecserélte a szerb csatárt, igaz, utólag azt mondta, nem emiatt. Az esetet érdemben senki sem kommentálta, az érintettek érthetően ferencvárosi belügynek tekintették.

A Zalaegerszeg–FTC mérkőzésen Varga Barnabás és Alekszander Pesics kezdett, ám gólt egyikőjük sem szerzett, Saldanha viszont csereként betalált, s gólja után látványosan azt gesztikulálta, hogy neki nem a kispadon, hanem a pályán van a helye.

Az FTC–Újpest Magyar Kupa-negyeddöntőben Alekszandar Pesics a gólját Robbie Keane korábbi, ismert gólörömét utánozva ünnepelte, ami a másik két játékosból nyilván furcsa érzéseket csalt elő...

Robbie Keane jól kezeli a rivalizálást az FTC csatárai között

E három jelenetből akár arra is következtethetnénk, hogy a három csatár között kiélezett a helyzet. A cipőpucolás viszont azt mutatja, igenis képesek egymásért, a Fradi sikeréért együtt küzdeni. Az is ide kívánkozik, ha rossz lenne a viszony, Saldanha és Vaga Barnabás aligha fogadja mosolyogva Pesics gesztusát.

S ennél is lényegesebb, hogy Robbie Keane tökéletesen kezeli a három labdarúgó rivalizálását. Leegyszerűsítve azt is mondhatnánk, ez az FTC előretörésének, a Magyar Kupa-meccsekkel együtt zsinórban öt megnyert mérkőzésnek a titka. Véletlenül sem követi el azt a hibáját, hogy az egyaránt a klub értékének számító bármelyik csatár látványosan mellőzné. Ha úgy érzi, hogy a túl sok meccsterhelés miatt Varga Barnabásnak pihenőre van szüksége, csereként akkor is pályára küldi, nyilván pontosan emlékezve arra a saját esetéből, egy futballista a formaingadozásnál is nehezebben viseli a mellőzést.

Robbie Keane, az FTC vezetőedzője Saldanhát látja el tanáccsal Fotó: Mirkó István

Emlékezhetünk rá, Pesics tavaly tavasszal, amikor Dejan Sztankovics volt a Ferencváros vezetőedzője, fegyelmi okból – Dibusz Dénessel akadt nézeteltérése – kikerült a Fradi keretéből. A szerb csatár az ősszel sem evett meg sok sót, amikor Pascal Jansen irányította a zöld-fehéreket, igaz, legalább visszakerült a keretbe és olykor pályára is lépett.

Pesics Robbie Keane-től ennél is többet: bizalmat. Amióta az ír edző irányítja a Fradit, Pesics megtáltosodott, s ontja a gólokat. Miként felhívtuk rá a figyelmet, amióta Robbie Keane az FTC vezetőedzője, Pesics 9 gólt szerzett, többet, mint Varga Barnabás.

Ki szerezte a legtöbb gólt a Fradi játékosai közül?

Íme, a három játékos mutatói a 2024-es idényben az FTC-ben, valamennyi sorozatot (NB I, Magyar Kupa, Európa-liga):

Varga Barnabás: 38 meccs, 20 gól, 5 gólpassz

Saldanha: 32 meccs, 14 gól, 3 gólpassz

Alekszandar Pesics: 28 meccs, 9 gól, 3 gólpassz

Az adatok arról árulkodnak, Varga Barnabás tett hozzá legtöbbet a csapat eredményeihez, de a sikerekhez, mindenekelőtt a remélt, zsinórban hetedik bajnoki címhez Alekszander Pesics és Saldanha góljai is nélkülözhetetlenek.

Aztán ha meglesz az újabb arany, Varga Barnabás és Saldanha viszonozhatja a cipőpucolást...

