Keane üzent a gólörömét másoló Pesicsnek, és elmondta, miként alakult az FTC-játékosok vitája + videó

A Zalaegerszeg és a Paks után harmadikként a Ferencváros jutott be a legjobb négy közé a Magyar Kupában, amelynek idei utolsó sorsolására csütörtök este, az MTK Budapest és a Fehérvár 19.30-kor kezdődő összecsapása előtt sor kerül (tv: M4 Sport). A zöld-fehérek szerdán már a szünetre kétgólos előnyt szereztek, végül 3-1-re nyertek az Újpest ellen. Az első gólt szerző szerb csatár, Alekszandar Pesics némi meglepetésre kapott helyet a kezdőcsapatban Matheus Saldanha párjaként, Varga Barnabás helyett, ám azzal, hogy a 32. percben betalált, meghálálta a bizalmat.

Pesics különleges gólöröme és a miskolci vita lezárása

Az idénybeli 24. tétmérkőzésén ötödször eredményes Pesics Cebrail Makreckis passza után talált az Újpest kapujába, majd miután realizálta, hogy gólt szerzett, különleges ünneplési módot választott: vezetőedzője, Robbie Keane korábbi gólörömét lemásolva örült. Utóbb, a lefújást követően elmondta, hogy elragadták az érzelmek, és ilyen módon szerette volna kifejezni tiszteletét az edzője felé az előző, múlt vasárnapi mérkőzésen történtek miatt.

Akkor, Miskolcon, a Diósgyőr vendégeként 1-1-re végzett a Ferencváros, amely az első félidőben emberhátrányba került, ám már a kiállítás után tizenegyeshez jutott. Varga Barnabás és Pesics látványosan összekaptak azon, hogy ki végezze el a büntetőt, Pesicset végül csapattársa, Naby Keita rángatta el a büntetőponttól, Varga csak e közjátékot követően végezte el a pontrúgást. Az Újpest elleni sikert követő sajtótájékoztatón erről is beszélt Keane.

– Jó volt az első derbi-élményem, nagyon-nagyon élveztem. A hangulat eszméletlen volt, a szurkolók zseniálisak voltak! – kezdte az ír szakember, aki Pesics gólöröméről viccesen azt mondta: kicsit még gyakorolnia kell, de kezdetnek nem volt rossz. Ezt követően Varga és Pesics helyzetéről is beszélt.

– Pár nappal ezelőtt beszéltem mindkettőjükkel, ő bocsánatot kért Barnitól. Van ilyen, de egy közösség vagyunk, mindenki a legjobbat akarja a csapatnak. Pesics nem rossz fiú, nagyon érzelmes ember, de ezt mind magunk mögött tudhatjuk és pontot tettünk a végére.

Grzelak tiszteletben tartja, ha a vezetőség megköszöni a munkáját

Mióta tavaly nyáron Bartosz Grzelak lett az Újpest edzője, augusztusban, szintén a Groupama Arénában csak a rendes játékidő ráadásában kapott góllal maradt alul a vendégcsapat, a Szusza Ferenc Stadionban pedig 0-0-t játszottak a felek decemberben. Ehhez képest most simább volt a rangadó alakulása.

– Az első félidőben viszonylag jó volt a labdás játékunk és kompaktan védekeztünk, ugyanakkor a tizenhatosunk körüli helyzeteket nem tudtuk megfelelően kezelni, nem voltunk ehhez elég erősek, és így az ellenfél 2-0-s előnnyel fordult. A félidőben egyáltalán nem tekintettük ezt a meccset vesztett csatának, mindent megpróbáltunk, hogy megfordítsuk az állást, sajnos aztán egy kontratámadásból a harmadik gólt is bekaptuk – magyarázta az újságíróknak Grzelak, aki hozzátette: az Újpest felkészülését több nehézség hátráltatta, gyomorproblémák miatt több labdarúgójára sem számíthatott, ennek fényében pedig kijelenthető, hogy csapata mindent megtett a jobb eredmény elérése érdekében.

Fotó: Mirkó István

Grzelak azzal folytatta, hogy bár csalódott az eredmény miatt, látott pozitív elemeket is az Újpest játékában, kiemelte a passzjátékot, ugyanakkor azt is elismerte, hogy többet kéne támadnia, a saját tizenhatosán belül pedig védekeznie a csapatának. Kérdésre válaszolva a jövőjéről is szót ejtett – mindez azért is érdekes, mert az Újpest a tavaszi idényben még nyeretetlen a bajnokságban, ráadásul márciusban súlyos vereséget szenvedett az MTK-tól és a Pakstól is.

– Hároméves szerződést írtam alá, egy konkrét projektre szerződtem ehhez a klubhoz. Az a feladatom, hogy profizmust hozzak a klubba, hogy fel- és beépítsem a fiatalokat, de ez sikerül is, mert egyre több játékperchez jutnak. Ez a fő cél jelenleg. Ha valaki el szeretné engedni ezt a projektet, ahhoz joga van. Az utóbbi időben küszködünk, sok sérülés, betegség volt, és több kudarc is ért bennünket, ennek ellenére azt látom, hogy a játékunk fejlődik, alakul. Aláírtam egy szerződést, amennyiben a vezetőség úgy érzi, hogy erre nem én vagyok a megfelelő ember, azt tiszteletben fogom tartani

– jelentette ki Bartosz Grzelak.

Hétfőn a másodosztályú Soroksárban, szerdán a Ferencvárosban játszott a védő

A győztes csapat részéről a húszéves hátvéd, Kaján Norbert nyilatkozott, aki a két csapat együttműködése keretében hétfőn még a Soroksár színeiben játszott 61 percet a Vasas elleni másodosztályú bajnokin, szerdán viszont csereként beállva segítette a Ferencvárost.