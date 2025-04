Raphinha önzősége után végül nem a Barcelona, hanem a Dortmund lehetett dühös

A második félidő elején viszont nem sokáig: Raphinha ezúttal gólpasszt adott, Lewandowski közeli fejessel vette be volt csapata kapuját.

Kétgólos előnyben a Barcelona még felszabadultabb, színesebb játékkal rukkolt elő, mint addig, s Lewandowski megszerezte a második gólját is, a BL-kiírásban pedig a tizenegyediket.

Azaz a Barcelona adja a Bajnokok Ligája-góllövőlista első (Raphinha) és második (Lewandowski) helyezettjét is.

A lengyel támadó később labdát szerzett a felezővonalnál, Raphinha Lamine Yamal elé tálalt, s a tizenhét éves támadó góllal fejezte be a kontrát.

Az első félidőhöz hasonlóan a másodiknak is a hajrájában akadt néhány lehetőség a vendégek előtt, Beier be is talált a kapuba, de les miatt nem volt érvényes a gól.