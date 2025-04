Pattanásig feszült a húr a Real Madridnál – egymásnak ugrott Bellingham és Rüdiger

A spanyol lap beszámoló szerint a Real Madrid múlt pénteki edzésén fajult el a helyzet a két klasszis között. A feszültséget az robbantotta ki, hogy Rüdiger egy kemény belépővel próbálta megállítani az angol középpályást, amit Bellingham nem hagyott szó nélkül, és indulatosan, sértő kifejezésekkel reagált. A konfliktus fizikai tettlegességig ugyan nem fajult, köszönhetően a csapattársak gyors beavatkozásának, akik gyorsan szétválasztották a kakaskodó feleket, de a jelenet jól mutatja, milyen törékeny lett mostanra a madridi egység. Bár a hírek szerint azóta már rendezték nézeteltéréseiket, az El Chiringuito információi alapján nem ez volt az első ilyen eset az elmúlt hetekben – egyre gyakoribbak az összeszólalkozások az edzéseken, ami arra utal, hogy valami megbomlott a korábban példásnak tartott csapategységben.

Pattanásig feszültek az indulatok a Real Madrid edzésén, egymásnak ment Rüdiger és Bellingham (illusztráció) Fotó: AFP/PIERRE-PHILIPPE MARCOU

Kiderült, mi okozhatja a Real Madrid problémáit

Pedig nem is olyan rég még Carlo Ancelotti is dicsérte játékosait, mondván, edzői karrierje során ritkán látott ennyire összetartó társaságot. Most viszont a szezon során megélt kihívások – így a sérüléshullám, a keret átalakulása, illetve az Arsenal elleni 3-0-s vereség a BL-negyeddöntő odavágóján – alaposan próbára teszik az együttest.

A Football Espana kiemeli: különösen Toni Kroos visszavonulása hagyott mély nyomot a csapaton belül, hiszen ő nemcsak vezéregyéniség volt, hanem a nyugalom megtestesítője is az öltözőben. De mellette több más fontos karakter is hiányzik: Nacho Fernández és Joselu távozott, míg Daniel Carvajal, David Alaba és Éder Militão sérülések miatt nem vesznek/vettek részt a mindennapi munkában – mindannyian olyan személyiségek, akik stabilitást adhattak volna ebben a nehéz időszakban.

Egyre gyakoribbak a kiállítások

A BL-címvédő körül kialakult feszültséget jól tükrözi, hogy egyetlen hét alatt két kiállítást is begyűjtött: előbb Eduardo Camavinga kapott két sárgát az Arsenal elleni negyeddöntőben, majd a hétvégi bajnokin Kylian Mbappé egy durva belépő után kapott azonnali piros lapot.

A Real Madrid tehát nemcsak a pályán vív kemény csatát a szezon hajrájában, hanem házon belül is meg kell küzdenie a feszültséggel és a csapategység megbomlásával. Ancelottira ezúttal talán edzői pályafutása egyik legkomplexebb feladata vár: nemcsak vissza kell vezetnie a Királyi Gárdát a győzelemhez vezető útra, de a csapaton belüli harmóniát is újra meg kell találnia.