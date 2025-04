Keane a Fradi kispadjára szoruló Varga Barnabás sorsáról beszélt

Hiába vezetett az MTK már a 16. percben a Fradi otthonában, a zöld-fehérek még az első félidő hajrájában kiegyenlítettek, majd 3-1-re fordítva meg is nyerték a meccset , így megismétlődik a Magyar Kupa tavalyi döntője: újra a Ferencváros és a Paks csap majd össze. Legutóbb Bognár György csapata nyerte meg a finálét, a Fradi most visszavágásra készülhet, és nagy kérdés, hogy ebben milyen szerepet kaphat a volt paksi gólkirály, Varga Barnabás. A válogatott alapemberét egymás után másodszor ültette a kispadra Robbie Keane.

Varga Barnabás újra csak csere volt az FTC-ben az MTK elleni kupaelődöntőben is. Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Varga ebben az idényben nincs olyan formában, mint az előzőekben volt, bár a 37 tétmeccsen szerzett 20 góljával így is a Fradi keretének a legeredményesebb játékosa, mögötte a 14 találatos Saldanha áll a második helyen. De az kétségtelen, hogy a korábban szinte érinthetetlen Varga helye az utóbbi időben kicsit megingott a kezdőben.

Az elmúlt hétvégén a Nyíregyháza elleni 7-0-s kiütésből is csak csereként egy gólpasszal vehette ki a részét, és hasonló volt az MTK elleni szerepe is: megint csak a kispadról szállt be, és gólpasszt adott. Varga egymás után két tétmeccsen nem gyakran szorult eddig a Fradi kispadjára, bár volt már erre is példa. Most viszont Robbie Keane külön kitért a csatár sorsára.

– Barni kicsit szerencsétlen helyzetben volt, hogy ma nem kezdett, a Saldanha-Pesics duó jól működött, de amikor Barna beszállt, fontos volt a gólpassza miatt is, és amiatt is, hogy az ellenfél védőinek vele kellett foglalkozniuk. Lenny góljában is benne volt például – dicsérte jó diplomáciai érzékkel Keane a kispadra szoruló Varga Barnabást, akivel tehát továbbra is komolyan számol.

– A cserék maximálisan megváltoztatták a játék képét, a presszingünkét is, ez jól jött. A győzelemhez nem elég 11 ember, egy teljes keretre van szükség – erősített rá a Vargáról szőtt gondolatra Keane. – Nagyon megérdemelte az MTK a vezetést, ők játszottak addig jobban, nem bírtunk velük a középpályán. Aztán változtattunk a felálláson is a második félidőre, a presszingen is, így sikerült nyerni. Nem egyszerű bejutni egy döntőbe, a játékosok is az ilyen élményekre vágynak, mindenki erről álmodozik gyerekként.

Pesics feltámadása és Varga Barnabás kisebb visszaesése

Az utóbbi időben a korábban rendre lesajnált szerb csatár, Alekszandar Pesics tolja a fontos góljaival a Fradi szekerét, s ebben a tekintetben némileg átvette Varga Barnabás szerepét. A korábban Varga cseréjének számító Pesics az MTK elleni kupaelődöntőben is betalált, a Nyíregyháza elleni bajnokin duplázott, az Újpest elleni derbin is gólt lőtt, márciusban pedig egymás után három NB I-s meccsen zörgette meg a hálót.

Érdekesség, hogy amióta Robbie Keane a Fradi edzője, Pesics több gólt szerzett, mint Varga, ráadásul kevesebb meccsen.

A két csatár mutatója Keane alatt: