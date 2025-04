Thomas Müller búcsúként sokkolt, Guardiola és Flick is szóba került

Thomas Müller pályafutása során csak egyetlen klub, a Bayern München mezét viselte. A közös történet 2025 nyarán véget ér, a támadó szerződését nem hosszabbította meg a német rekordbajnok. Thomas Müller várhatóan újabb Bundesliga-arannyal búcsúzhat a bajoroktól, ugyanakkor a harmadik BL-győzelem már nem jöhet össze. Müller müncheni időszaka alatt sok edzővel dolgozott együtt, s meglepő módon Pep Guardiola időszakát emelte ki nagy pozitívumként, noha a katalán szakemberrel együtt nem szerzett BL-trófeát, ellenben Jupp Heynckes és Hansi Flick irányításával igen.

Hansi Flick és Thomas Müller nyert közösen BL-t, a támadó szerint azonban akkoriban is volt feszültség a Bayern München háza táján (Fotó: AFP/Pool/Christof Stache)

Müller azt is kiemelte, az új szezon, Vincent Kompany irányításával már egy új kezdet, s a támadó abban is bízik, hogy nemcsak bajnoki címmel, hanem klubvilágbajnoki trófeával is búcsúzhat a Bayerntől.

Müller: Flick alatt a BL-győzelem ellenére sem volt harmónia

A Bayern kispadja az utóbbi években nem volt nyugdíjas állás, a legutóbbi három vezetőedző, Hansi Flick, Julian Nagelsmann és Thomas Tuchel távozása némileg eltérő szempontból, de egyaránt meglepő volt.

– Sok átmeneti időszakon mentünk keresztül az elmúlt években,

Pep Guardiola óta egyetlen edzővel sem volt igazán jó a keret kapcsolata. Persze Hansi Flick irányításával volt nagyon sikeres időszakunk, de akkor is volt feszültség az edző és a menedzsment között, nem volt igazán meg az egység.

A mostani idény egy lépés a jó irányba – fogalmazott Müller.

Hogyan teljesített a Bayern München Pep Guardiola irányításával?

Guardiola müncheni időszakát általánosan nem szokás sikertörténetként értékelni, ugyanis amíg a tréner a Barcelona és a Manchester City kispadján is ünnepelhetett BL-győzelmet, a Bayernt még a döntőbe sem tudta elvezetni az elitsorozatban.

Thomas Müller mégis nagyon pozitívan értékeli azt az időszakot, noha előtte Jupp Heynckes, utána Hansi Flick irányításával ünnepelhetett Bajnokok Ligája-sikert. A harmadik BL-győzelem már nem jöhet össze, noha Thomas Müller gólt szerzett az Inter elleni negyeddöntős párharcban, a milánóiak búcsúztatták a bajorokat.