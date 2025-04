„Jól be van rúgva” – mondta az edző, aki a bírót is kritizálta az NB II-es rangadó után

A Kisvárda novemberben, a Szentlőrinc pedig decemberben szenvedett utoljára vereséget, így léptek pályára a csapatok vasárnap a szabolcsiak otthonában rendezett NB II-es mérkőzésen. Az első félidő végén 3-1-re vezetett már Révész Attila együttese, de Waltner Róberték a második játékrészben dominálva egyenlítettek. A slusszpoén mégis a Kisvárdáé volt, amely egy 91. percben szerzett találattal győzni tudott.

Az NB II legjobb formában lévő csapatai gólgazdag mérkőzést játszottak egymással, végül a Waltner Róbert vezette Szentlőrinc maradt alul. Fotó: Kisvárdafc.hu

– Nagyszerű mérkőzést játszottunk. Ősszel is megmondtam, hogy a Kisvárdának van a legjobb csapata, az első félidőben jobb is volt, mi pedig magunkhoz képest bátortalanok voltunk. A harmadik gól így is bosszantó volt, mert felkészültünk [Bernardo] Maticra. A Kisvárda nagyszerűen teljesít a pontrúgásoknál, de hiába készültünk rá, Matic magas és jól érkezik, a szöglet pedig

annyira jól be van rúgva, hogy nem tudtuk levédekezni

– mondta a Szentlőrinc vezetőedzője, aki hozzátette, a második félidőre bátrabbá vált csapata megérdemelte volna a döntetlent.

A játékosaival elégedett Waltner Róbert hozzátette, hogy

az ellenfél is elismerte, 3-3-nál egy lökés miatt járt volna egy tizenegyes a vendégeknek, de Antal Péter játékvezető a Vasas elleni bajnokihoz hasonlóan ismét tévedett az újonc kárára.

Az NB I-es licencet nem kért Szentlőrinc az ötödik pozícióban áll, az éllovas Kisvárda pedig tízpontos előnnyel rendelkezik a harmadik helyezettel szemben négy fordulóval az idény vége előtt, így nem véletlen, hogy a sajtótájékoztatóját a korábbi NB I-es gólkirály és magyar válogatott Waltner így zárta: – A Kisvárdának gratulálok a feljutáshoz, mert száz százalék, hogy fel fognak jutni, meg is érdemlik.

A Kisvárda edzője kevésbé volt elégedett volt a saját csapatával

Révész Attila a találkozó után elmondta, a második félidőben súlyos egyéni hibák voltak a csapatában, egyesek nem a megbeszéltek szerint védekeztek, és a cserék sem jól szálltak be.

Révész Attila, a Kisvárda vezetőedzője nem volt maradéktalanul elégedett. Fotó: Kisvárdafc.hu

– Az első félidőben könnyen szereztük a gólokat, azonban a védekezésben elkövetett egyéni hibák miatt magunkra húztuk az ellenfelet.

Feszülten játszottunk, talán már a tét nyomja a játékosokat, talán az ünneplést várják,

ám a végén megint igazoltuk azon képességünket, hogy szorult helyzetben, a ráadásban is képesek vagyunk győztes gólt szerezni. Nem mondunk még ki semmit, de a hátralévő négy meccsből egyet kell megnyernünk ahhoz, hogy célba érjünk – nyilatkozta a kisvárdai tréner.

A szabolcsiak vasárnap a Békéscsaba otthonában már be is biztosíthatják az élvonalba jutásukat.