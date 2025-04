Révész Attila ilyen megbotránkoztató kijelentést még sosem tett, márpedig ez nála nagy szó

A fővárosi BVSC-Zugló vasárnap még a találkozó 85. percében is vezetett a Kisvárda Master Good vendégeként, de a nyírségiek végül mindhárom pontot otthon tartották. Az NB II tabelláján Révész Attila sportigazgató-vezetőedző együttese továbbra is hét ponttal vezet a második Kazincbarcika előtt, míg a már nem feljutást érő harmadik pozícióban álló Vasas előtt kilenc pont a Kisvárda előnye. Az első osztályból 2024-ben kiesett szabolcsiak gyengén kezdték a másodosztályú bajnokságot, de a legutóbbi 11 mérkőzésükön veretlenek maradtak, és vasárnap 8 meccses győzelmi sorozattal a hátuk mögött utazhatnak a Gyirmót otthonába.

Révész Attila együttese, a Kisvárda tovább menetel a bajnoki cím és a feljutás felé az NB II-ben (Fotó: kisvardafc.hu)

Gyászoló játékosát kritizálta Révész Attila a Kisvárda fordítása után

Még 2-0-ra vezetett a BVSC, amikor a 38. percben cserére szánta el magát a Kisvárda vezetőedzője, és lehozta a pályáról a spanyol születésű Raúl-Martín Stefant. A változtatást a meccs utáni sajtótájékoztatón is kiemelte Révész Attila, és a 20 éves védőről úgy mondott kritikát, hogy közben elárulta, a játékosa éppen gyászol.

– Az első félidőben azt éreztem, hogy nagyon tompán, pontatlanul, lassú ritmusban játszunk. Néhány játékos nem volt megfelelően felpörögve.

Tudtuk, hogy Raúlnak a nagyapja halála miatt lelki vívódásai voltak, de azt gondoltuk, hogy ezt már a héten lerendezte. Ennek ellenére a meccsen azt láttam, hogy a többieket is húzza lefelé ezzel a negatív hozzáállással,

ezért gyorsan kellett cselekedni, még hogyha ők ezt nehezen is értik meg – nyilatkozta a lefújást követően Révész Attila.

Révész Attila és Raúl-Martin Stefan is reagált a NB II-es sajtótájékoztatón elhangzottakra

Az 52 éves sportigazgató-vezetőedzőt – aki 2011 óta dolgozik Kisvárdán – ezért a kijelentéséért a közösségi médiában rendkívül ellenséges hangulat fogadta, több bejegyzésben is elítélték a hozzászólók, hogy ilyet mondott egy tragédiát átélt emberről. Hétfőn este aztán erre reagálva a szabolcsi klub honlapján megjelent egy cikk, amelyben Révész és a focistája is megszólalt.

– Eszem ágában sem volt megbántani játékosunkat, sőt, éppen ellenkezőleg, meg szerettem volna védeni őt attól, hogy esetleg a teljesítménye miatt kritizálják. A sajnálatos haláleset április elején történt, azóta Raúl már játszott a Paks ellen a kezdőcsapatban, majd ott volt velünk Csákváron is. Többször beszélgettem vele, úgy érezte, készen áll a játékra, de a jelek szerint ez hosszabb folyamat, ezért használtam ezt a szót, hogy vívódik – nyilatkozta a sportigazgató-vezetőedző.

Révész Attila elnézést kért a fiatal játékosától (Fotó: kisvardafc.hu)

– Amúgy pedig teljesen át tudom érezni a helyzetét, hiszen

éppen a mérkőzés előtti napon veszítettem el a legjobb barátomat, közvetlen munkatársamat, ami engem is megviselt,

de a meccs is segített abban, hogy feldolgozzam a történteket. A csapat is úgy ment ki a pályára, hogy az elhunytakért is játszunk – folytatta Révész Attila. – Sajnálatos, hogy ilyen szereplés mellett nem a győzelmi és a klubrekordot jelentő veretlenségi sorozatról szólnak a hírek, hanem a bulvár által kiragadott nyilatkozatrészlet miatt kell magyarázkodnunk. Ezzel együtt, ha megbántottam, Raúl-Martin Stefantól elnézést kérek, ahogy azt személyesen is megtettem.

– Minden ember hibázik, a sportoló különösen, ha pedig azt futballcsapatban védőjátékosként teszi, akkor annak olyan következményei lehetnek, mint a kapott gól – reagált az érintett játékos, Raúl-Martin Stefan az elhangzottakra.

Nem éreztem úgy, hogy zavar lett volna még a fejemben a haláleset miatt, a meccs további részében bizonyítani szerettem volna ezt, de lecseréltek, ami rosszul érintett, de beletörődtem.

A csapat szerencsére fordított és nyert, ez a legfontosabb. Ami Révész Attila szavait illeti, megbeszéltük a történteket, elmondta, hogy a helyzetet és engem szeretett volna tisztázni, nehogy a teljesítményemet érje kritika. Részemről ezek után sincs semmi probléma, Révész Attila elnézést kért, ha félreérthetően fogalmazott, és közölte velem, hogy a továbbiakban is számít rám. Nem maradt bennem tüske.

Raúl-Martín Stefan részéről nincs harag az edzője irányába (Fotó: kisvardafc.hu)

Révész Attila nem először adott megbotránkoztató nyilatkozatot – itt a 10-es lista

Az 52 éves szakember az évek során szakmai igazgatóként, vezetőedzőként és sportigazgatóként is dolgozott már Kisvárdán, nyár óta utóbbi két pozíciót egyszerre tölti be a klubnál. A csapat 2018-ban jutott fel az NB I-be, ahol sorrendben 9., 8., 5., 2., 6., majd tavaly a kiesést jelentő 11. helyen végzett. Miután búcsúzott az élvonaltól az együttes, Révész Attila (ismét) távozni szeretett volna, de a klub elnöksége nem fogadta el a lemondását, így maradt.

Csupán az elmúlt négy évet tekintve sem volt ritka, hogy egy-egy mérkőzés után a csapat vezetőségének egyik legismertebb embere emlékezetes nyilatkozatot adott, ezekből gyűjtöttünk össze tízet.

1. Révész és a focisták párjai

2021 tavaszán egy Budapest Honvéd elleni bajnoki előtt arról beszélt, hogy a játékosok feleségeit, barátnőit is beveti a jó szereplés érdekében.

– Korábban alkalmazott technikát vettünk elő azzal, hogy a feleségekhez, barátnőkhöz szóltam. Meghívtuk őket, beszéltem velük, és tőlük kértem számon a játékosok teljesítményét. Mindenkihez más hangon kellett szólni, de vállalták, hogy minden eszközzel a segítségünkre lesznek, és megértetik a párjukkal: nekik az elsődleges feladatuk az, hogy a pályán jó teljesítményt nyújtsanak. Részletekbe nem szeretnék belemenni a beszélgetéseket illetően, mert voltak olyan diszkrét kérdések, amelyekre a szájukat elhúzva válaszoltak, de a felelősségüket szerettem volna éreztetni velük – nyilatkozta Révész Attila.

2. Révész és Claudiu Bumba incidense

2022 elején nem egyezett a két fél véleménye abban, hogy mekkora összegért maradjon vagy éppen távozzon a csapattól a román focista az átigazolási időszakban.

– Vannak játékosok, akik szeretnének távozni. Elsősorban Bumba, akit a kapzsi menedzsere az utolsó pillanatokban arra próbált rávenni, hogy távozzon a Videotonba magasabb bérért. Mi is egyeztettünk a Videotonnal, de nagyon távol állnak egymástól az elképzelések, még úgy is, hogy a nyári időszakban a játékos szerződése lejár – mondta a Digi Sport műsorában a sportigazgató. – Habár volt egy megállapodásunk a hosszabbításról, a menedzserének a kapzsisága ezt sajnos nem tette lehetővé. Természetesen meg is szakítottuk vele a kapcsolatot, Bumba pedig bejelentette, hogy így nem tud futballozni.eg fogja tanulni, hogy az NB III-ban is lehet keményen dolgozni, természetesen nem fogunk engedni a zsarolásának. Majd úgy megy haza Romániába, hogy megtanulja, Magyarországon nem az van, amit a játékosok akarnak.

Claudiu Bumba végül 2022 nyarán távozott Fehérvárra, 2023 óta pedig a Győr játékosa (Fotó: kisvardafc.hu)

3. Révész üzenete az MLSZ-nek

2022 februárjában egy 93. percben kapott góllal esett ki a Magyar Kupából a Kisvárda az Újpest ellen, a meccs után a Magyar Labdarúgó-szövetségnek (MLSZ) üzent az akkori szabályokkal kapcsolatban az éppen vezetőedzőként is tevékenykedő szakember.

– Azt gondolom, a fiatal játékosoknak a jövő szempontjából fontosak az ilyen mérkőzések, csak ez már nagy téttel bíró mérkőzés. Nem tudom, hogy a következő időszakban, amikor kötelező lesz a szerepeltetésük, az mennyi vesződéssel, problémával, idegösszeomlással fog járni. Mert azért látjuk, hogy az olyan játékosokat, akik az NB I-ben bevethetőek, egy kezemen meg tudom számolni az élvonalban szereplő tizenkét csapatban. A következő idényben azt is tudom, legalább húsz-harminc százalékos teljesítménycsökkenés, minőségvesztés fog bekövetkezni az élvonalban ennek a szabálynak, ennek a buta szabálynak köszönhetően – mondta Révész Attila.

4. Révész kritikája a játékosai felé

A Kisvárda 2022 márciusában 0-0-s döntetlent játszott az MTK ellen, ám az egy ponttal nem volt elégedett Révész Attila.

– Ezen a meccsen nincs mit nagyon szépíteni, a leggyengébb produkciónkkal rukkoltunk elő a mostani bajnokságban. Hozzáteszem, néhány játékos teljesítménye és hozzáállása is arcpirító volt, nagyon sokan csak a saját maguk dolgára figyeltek, így nem beszélhettünk csapatjátékról. Megköszönhetjük, hogy az MTK a második félidőben a három nagy lehetőségéből nem talált be, mert ellenfelünk megérdemelte volna a győzelmet. Többen azt gondolták, és ez már a legutóbbi mérkőzés után is érzékelhető volt, hogy a gyengébbnek vélt, a tabellán az utolsó helyeken álló csapatok ellen elég kitenni a cipőt a pályára. Ez most nem volt profi hozzáállás! – értékelt a szakember.

Révész Attila, a Kisvárda Master Good sportigazgatója (b) többször keményen kritizálta az MLSZ-t is (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

5. Révész a kollégáit és a szurkolókat is kiosztotta

Még mindig 2022 tavaszán jártunk, amikor a Kisvárda sportigazgatója a kollégáit és a szurkolókat is szidta egy Mezőkövesdtől hazai pályán elszenvedett 2-1-es vereség után.

– A nagy probléma az, ami a Fehérvár ellen is megmutatkozott: a fegyelmezetlenség, ezt már nagyon régóta hajtom. Sajnos, az edzői stábnak ezen a területen változtatni kell, tapasztalatlanok még, sok mindent megengednek a játékosoknak. A hétközi munka folyamatosan visszaköszön a hétvégén. Nyilván ők ebből a kritikából és a mérkőzés alakulásából tanulni fognak és sokkal jobbak lesznek. A fegyelmezettség a hétköznapokban javítható, az edzésen a fókusz hiányára vezetem vissza. A héten láttam két edzés adatait, megjósoltam, hogy ez lesz a mérkőzés. Ki kell hogy mondjam, rossz munkát végeztünk, mint a múlt héten. Azelőtt is becsaptak a kollégáim, az MTK elleni mérkőzés előtt leszidtam a játékosokat, majd után két hétre visszamenőlegesen megnéztük az edzésmutatókat és elnézést kértem a játékosoktól, mert félreedzették a csapatot a kollégák – nyilatkozta akkor, majd kitért a szurkolókra is. – Köszönhetően az őszi szezonnak most nyugodtabbak lehetünk, ugyanakkor ez egy kicsit csalódást keltő, hogy a szimpatizánsokból ez ilyesfajta elégedetlenséget vált ki. Sokkal nagyobb problémát jelent majd nekik, ha itt jövőre nem lesz csapat vagy sokkal gyengébb lesz, szóval ezt most nekik értékelni kellene, nem pedig az első alkalommal belerúgni mindenkibe.

6. Révész vegyes érzései az ezüstérem kapujában

Egyetlen sikerre volt a Kisvárda a második hely megszerzésétől 2022 májusában, ám Révész Attila éppen az MLSZ-t okolta, amiért akkor úgy tűnt, távoznia kell az idény végén.

– Ebbe én nagyon belefáradtam, nincs meg a motivációm. Ez sok mindenről szól, elsősorban, és ezt nagyon sokszor hangoztattam, az MLSZ szakemberei félreinformálják a médiát és a közvéleményt. Hoznak szabályokat, de nincs alátámasztva sem szakmailag, sem a kommunikációt illetően. A fele sem igaz, amit ők mondanak, ez később fog igazán visszaütni. Ez a mesterkélt fiatal szabály bizonyos csapatok ellen van, többek között ellenünk is. Ugyanis, aki a mi akadémiánkon már hat-hét éve szerepel, és adott esetben már felépítenénk, de nincs meg a magyar állampolgársága, nem kapja meg a lehetőséget, mert nem játszhat, holott az eddig Magyarországon is érvényben lévő UEFA-szabály őket is hazai játékosnak minősítette. Halljuk az MLSZ kritikáját, hogy a környező országokban mennyi fiatal játszik. Azt elfelejtik hozzátenni, hogy például Salzburgban tizenkét fiatalból tíz külföldi, nálunk nem játszhat a külföldi. Tehát versenyhátrányban vagyunk. Azt is elfelejtik hozzátenni, hogy 7573 labdarúgóból választhat a tíz akadémia játékost, Madridnak az egyik kerületében több igazolt labdarúgó van. Ezeket az információkat sajnos nem osztják meg, nincsenek felkészülve, nincsenek tájékozódva. Azt gondolom, ez egy szélmalomharc, nekem ebben nem kell részt venni, aki gondolja, csinálja – nyilatkozta Révész Attila szűk három évvel ezelőtt.

Nehéz tavasz után lett az NB I ezüstérmese a Kisvárda 2022-ben (Fotó: kisvardafc.hu)

7. Révész újabb kritikája a focistái felé

Az Újpest vendégeként 2022 októberében elszenvedett 4-0-s vereség után felajánlotta lemondását a Kisvárda szakmai stábja, de ezt Révész Attila sportigazgató nem fogadta el, majd az alábbi nyilatkozatot tette.

– Azt látom, hogy az elmúlt időszak sikerei, a nemzetközi meccsek és a jó rajt utáni visszaesés nem az edzők felelőssége, legalábbis nem szakmai értelemben. Talán túlontúl is humánus és nagyon rendes, jó emberekről van szó, és ez számukra is jó tanulópénz lesz, hogy siker esetén kell a legkeményebb kézzel bánni a csapattal. A jó szereplés, a válogatott meghívók hatására egyesek az arroganciától és a nagyképűségtől már nem láttak az orruknál tovább, sutba dobva minden fegyelmezettséget. Az nem baj, ha tiszteljük a játékost, de félni nem kell tőlük, ha ennek a folyamatnak látható jelei vannak, akkor annak elejét kell venni, akár úgy is, hogy büntetünk olyan időszakban is, amikor még nincs baj az eredményességgel – mondta a sportigazgató.

8. Révész ismét üzent az MLSZ-nek

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) Fegyelmi Bizottsága a Kisvárdát a ZTE elleni hazai mérkőzésén történt rasszista megnyilvánulásért pénzbüntetés megfizetésére kötelezte és szektorbezárással büntette 2022 végén, ám ez Révész Attilának nem tetszett.

– Már az eljárás ténye is meglepett, de a fegyelmi tárgyaláson résztvevő kollégáim megnyugtattak, hogy olyan felvételeink vannak, amelyek egyértelműen bizonyítják, hogy nem huhogtak a szurkolóink, és mivel a mérkőzésen én is a kispadon foglaltam helyet, én sem emlékeztem ilyesmire. Ezek után meglepődtem, hogy a fegyelmi testület megállapította velünk szemben a rasszizmus vétségét, a rendelkezésre álló bizonyítékok vizsgálata és számos érintett véleményének kikérése után pedig arra jutottam, hogy olyan eljárással szembesültünk, amely bántja az igazságérzetünket és teljesen egyoldalúan állítja be a fegyelmi vétséget. Ami a konkrét esetet illeti, felháborító az az eljárás, ahogy kirótták ránk a büntetést, teljesen figyelmen kívül hagyva az általunk becsatolt bizonyítékokat. A legnagyobb probléma, hogy egyetlen ellenőri jelentés alapján kell kifizetnünk ezt a horribilis büntetést, holott mi bizonyítani tudjuk, hogy ezek a cselekmények nem történtek meg, ám az eljárás során ezeket a fegyelmi bizottság teljes mértékben figyelmen kívül hagyta – állította a sportigazgató.

9. Révész és az alibiző játékosok

Eljutottunk a listánkon a jelenleg is tartó évadig: az Ajkán 2024 augusztusában elszenvedett 3-2-es vereség után alibiző játékosokról beszélt, akik turpissággal akarnak edzőt buktatni.

– Nálunk is van néhány futballista, akik az alibizést és a takarékon való teljesítést tartják fontosnak. Van olyan játékos, aki aláírta a szerződéshosszabbítását és azóta nem futott ötszáz métert, az első félidő derekáig még a masszőröm is többet futott, mint ő bent a pályán. Ők a szünet után már ki sem jöttek a pályára. Ezek olyan dolgok, amiken sürgősen változtatni kell, és vannak olyan klubok, ahol nincs meg az edzők lehetősége, viszont nálunk ezt nem tudják megtenni. Itt más viszonyok uralkodnak: nem a klub fog bukni, hanem a játékos, ez pedig már a közeljövőben megtörténik. Még akkor is, ha a játékos képessége lényegesen jobb, mint aki adott esetben a kispadon ül, de a teljesítmény leadás a legfontosabb, annak, valamint a motivációnak kell megmutatkoznia első körben – nyilatkozta Révész Attila.

10. Révész decemberben is megtalálta az MLSZ-t

Az NB II őszi zárása után az akkor harmadik helyen álló Kisvárda sportigazgató-vezetőedzője a játékvezetők küldésével kapcsolatos problémáiról beszélt, kiemelten a Kazincbarcika elleni meccsükön fújó Szigetvári Márk tevékenységét.

– A 11. percben teljesen tiszta játékhelyzet alakult ki, amely minden kétséget kizáróan tizenegyest és kiállítást vont volna maga után. Nem is ezzel volt a problémánk, hanem azzal a stílussal, arroganciával és gőggel, amit a játékvezető és a tartalék játékvezető tanúsított végig. Ez megengedhetetlen! A hozzánk eljutott információk azonban magyarázatot adhatnak a történtekre. Lehet, hogy csak véletlenek egybeeséséről van szó, de ezek a tények. Ismereteink szerint Szigetvári Márkot korábban eltávolították az NB II-es keretből, majd valamilyen oknál fogva visszakerült oda – mondta Révész Attila, aki úgy tudta, hogy Szigetvári a meccs után felmondott a munkahelyén, ami közel volt Kazincbarcikához. A Kisvárda edzője ezután általánsságban is kritizálta a hazai játékvezetőket. – Tudom, az utóbbi időben nagy gondban van a játékvezetői testület, kevés a bíró, nem véletlen, hogy hirdetések által próbálnak toborozni, mert nagyon nehéz játékvezetőt találni. Mégis ezek a „slimfittes”, külalakra, a nadrágba húzott mezükkel különösen jól mutató, egyenes futással pályára lépő sporik kevesebb valódi személyiségjeggyel rendelkeznek, mint akikhez hozzászoktunk az utóbbi években. Még ha nem is feltétlenül magazinok címlapjára kívánkozó megjelenésű játékvezetőket foglalkoztatnak az élvonalban, de az ő kisugárzásuk, kommunikációjuk, személyiségük sokkal barátságosabb, és azért ezt az érzést már a magunkévá tettük.

Az említett tíz nyilatkozat mindegyike nagy port kavart a magyar fociszurkolók körében, de a vasárnapi, Raúl-Martín Stefannal kapcsolatos kritikája még talán a korábbiaknál is jobban felháborította az internet népét. Cikkünk megjelenésekor még nem tudjuk, hogy a bocsánatkérés és Stefan reakciója elérte-e a kívánt hatást, akár a kisvárdai szurkolók körében is, mindenesetre Révész Attila és a klub tett egy lépést vele a megenyhülés felé.