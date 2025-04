NB II: Lipcsei Péter tudja, mi lehet végzetes és mi lenne a tragédia

Ha ránézünk az NB II tabellájára, nem nehéz belátni, hogy nem is érdemes számolgatni. Az élen álló Kisvárdának csúnyán össze kellene omlania ahhoz, hogy ne legyen bajnok vagy legrosszabb esetben másodikként feljutó, erre van még esélye a Kazincbarcikának, a Vasasnak és talán a Kozármislenynek, azaz itt mindössze négyszereplős a harc, a kiesés elkerüléséért azonban óriási a nyüzsgés. Még a hetedik Mezőkövesd sincsen biztonságban, mindössze hat pont választja el a 15., már végzetes helyezéstől.

Bár a Mezőkövesd hétfőn 3-0-ra legyőzte a feljutásra hajtó Vasast, még a kiesőjelöltek közé tartozik Fotó: Mezőköveddzsóry.hu

Kereken tehát tíz csapat számára létkérdés minden egyes pont hét fordulóval a vége előtt, ilyenre pedig rendkívül ritkán láthatunk példát. Az MLSZ két lépésben csökkentette a másodosztály létszámát, először húszról 18-ra, majd onnan tizenhatra, ebből kettő jut fel, kettő esik ki, és nyilvánvalóan elsősorban a csökkenéssel magyarázható a kiegyensúlyozottság. Csábi József szerint gyilkos éveket éltek meg az átszervezés során, ő az utóbbi öt esztendőben a Szolnok, majd a nyárig a Kazincbarcika vezetőedzőjeként szerzett közvetlen tapasztalatokat, jelenleg pedig a BVSC-Zuglót próbálja benntartani.

Megtippelni sem lehet az NB II kiesőit

– Most jóval erősebbek a csapatok, mint korábban voltak, mert felszívták a létszámcsökkentéssel kieső klubok legjobbjait – mondja. – Jó példa erre a Tiszakécske, az előző idényben neki játszó futballisták fele most is a másodosztályban szerepel. Nagyobb a kihívás, egyedül a Kisvárda emelkedik ki, de ő mindenki mástól eltérő utat választott légiósok alkalmazásával.

Ma még megtippelni is lehetetlen, hogy a tízből melyik két csapat esik ki a végén, roppant sűrű a mezőny. A Honvéd például nagy erőfeszítéseket tett a télen, két fordulóval ezelőtt még kiesőhelyen áll, azóta szerzett hat pontot, és felugrott a kilencedikre, a Budafok pedig ellenkező utat járt be.

Lipcsei Péter nyolc éve a Soroksár vezetőedzője. A Ferencváros legendája sok mindent megélt már az NB II-ben, de alighanem az a legnehezebb éve. A Soroksár a Fradi fiókcsapata, sok tehetség megfordul a keze alatt. Az ősszel például néhány meccsen ott lépett pályára az a Kaján Norbert és Tóth Alex, akik egy hete az élvonalban végigjátszották az Újpest elleni derbit, utóbbi ráadásul a tavasszal már a válogatottban is bemutatkozhatott.

Lipcsei Péter nyolc éve a Soroksár edzője az NB II-ben, de nem volt még ilyen nehéz helyzetben Fotó: Soroksár FC

– Ennyire kemény még sohasem volt a versenyfutás a bennmaradásért – szögezi le Lipcsei Péter. – A mérkőzéseken a napi formák döntenek, minden sérülésnek és eltiltásnak megnőtt a jelentősége. A csapatok zöme éppen ezért zömmel védekezik arra gondolva, ha nem kap gólt, és egy kontrával talál egyet, akkor az elég a célja eléréséhez, és ez nekem nagyon nem tetszik. Nagy foci tehát nincsen az NB II-ben, én viszont arra tanítom a fiatalokat, hogy bátran futballozzanak, és ki tudja, talán éppen ez lesz a végzetünk.

A Soroksár is egyike a veszélyeztetett csapatoknak, a 12. helyen állva mindössze két ponttal előzi meg az utolsó előtti Budafokot. Lipcsei Péter sorra veszi a vetélytársakat, és mindegyiknél hozzáteszi, jobb annál, mint hogy ne maradjon másodosztályú, beleértve a saját együttesét is, ám az biztos, hogy a bajnokság végén ketten ennek ellenére búcsúra kényszerülnek majd.

A fiatalokon is múlhat, ki esik ki az NB II-ből

Csábi József szerint nagy befolyással van és lesz a versenyfutásra a fiatalszabály, amelynek a révén egy klub akár százmillió forintot is bezsebelhet az MLSZ-től, ami ebben az osztályban igen nagy pénz. Egyrészt kérdés, ki milyen minőségű 2004-es vagy 2005-ös vagy korábbi születésű fiatal futballistát tud bevetni, de ennek a nagy szükségnek lehet káros következménye is.

– Remélem, minden poszton sokáig éles marad a bajnokság – mondja Csábi József. – Ha elöl hamar eldőlnének a legfontosabb kérdések, az utolsó fordulókat tét nélkül játszó csapatok érdeke az, hogy minél több fiatalt tegyenek a csapatba, mert azzal bevételhez jutnak, ezzel viszont sérülne a versenyegyenlőség, hiszen a hajrára meggyengülnének.

Csábi József tapasztalt edző az NB II mezőnyében Fotó: Kovács Péter/Nemzeti Sport

Lipcsei Péterék számára fiókcsapatként a fiatalszabály maga a mindennapi gyakorlat, már előtte is zömmel ilyen korú labdarúgókkal szerepelt a Soroksár.

A kerete most is ilyen, és így kell kiharcolnia a bennmaradást, miközben másutt természetesen az eredmény a legfontosabb szempont, és csak a kötelezően előírt számban vetnek be fiatalokat egészen addig, amíg el nem érik a céljukat, utána valóban lehet a pénzkeresetre összpontosítani.

Csábi József olvasott valahol egy számítást, amely szerint 33-34 ponttal már bent lehet maradni ebben az idényben, ehhez legközelebb a hetedik Mezőkövesd áll 30-cal – a hatodik Szegednek 34 van –, az utolsó Tatabányának 21, az előtte álló Budafoknak pedig 24 van. A BVSC három évtizede az élvonalban a bajnoki címért állt versenyben, 1996-ban ezüstérmes lett, majd jött egy tartós visszaesés egészen a harmadosztályig, másfél éve jutott fel az NB II-be, ahol fontos lenne számára a megkapaszkodás. A Soroksárról mondhatni, törzstagja a második vonalnak, Lipcsei Péter egyenesen fogalmaz:

– Ki merem mondani, mi lenne az esetünkben a kiesés: tragédia.