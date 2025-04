Hivatalosan is megvan a Zalaegerszeg új vezetőedzője

Márton Gábornak mennie kellett. A Magyar Nemzet is megírta, hogy a Zalaegerszeg szerda reggel, a Paks ellen 2-1-re elveszített Magyar Kupa-elődöntő másnapján bejelentette, távozik a csapattól Márton Gábor vezetőedző a segítőivel együtt. A vezetésnek nyilván nyomós oka volt a döntés meghozatalára a bajnokság hajrájában. Lapunk úgy tudja, ez már a Magyar Kupa elődöntője előtt megszületett, de megvárták a Paks elleni meccset – sosem tudjuk meg, mi lett volna, ha a ZTE döntőbe jut… A csapat a bajnokságban 12 mérkőzést veszített el a 90. perc után kapott góllal, a szombati, Debrecen elleni meccs végén a kispadon lezajlott veszekedés azt jelezte, komoly feszültségek erodálják a csapat körüli légkört, Márton Gábor nem ura a helyzetnek, ráadásul a nyilatkozatai sem vívtak ki osztatlan elismerést a klubon belül.

Márton Gábornak a Magyar Kupa elődöntője volt az utolsó meccse a ZTE kispadján Fotó: Pezzetta Umberto/Zalai Hírlap

A klub délután hivatalosan bejelentette azt is, amit tudni lehetett: a csapat irányítását ifjabb Mihalecz István veszi át, akinek a munkáját Nikházi Márk segíti. Ifjabb Mihalecz István zalai születésű, édesapja a ZTE legendás játékosa, testvére, Péter pedig jelenleg is a klub utánpótlásában dolgozik. A most kinevezett szakember még a 2007–2008-as kiírásban, Slavko Petrovic segítőjeként már dolgozott a ZTE-nél, vezetőedzőként Kozármislenyben, Hévízen, Ajkán és Siófokon is, de volt az U15-ös, az U16-os és az U17-es magyar korosztályos válogatottak segítője is, sőt, 2015-ben hat mérkőzés erejéig már irányította a ZTE-t a másodosztályban.

Nehéz a ZTE és az új edző helyzete

– Nem sokat gondolkoztam, amikor felkértek a pozícióra, mert szívügyem a Zalaegerszeg. Engem személy szerint az motivál, hogy továbbra is az NB I-ben szerepelhessen a csapat, hiszen a klub sikere a legfontosabb. Ezt a klubot a tradíciói és a történelme arra kötelezi, hogy az elkövetkező években is az NB I-ben szerepelhessen, mi és a csapat pedig mindent meg fogunk tenni ennek érdekében a hátralévő időszakban – nyilatkozta a ztefc.hu-nak ifjabb Mihalecz István.

Az NB I-ből még öt forduló van hátra, a csapat helyzete roppant nehéz, a tabella hátsó fertálya ugyanis így fest: 8. Fehárvár FC 31, 9. Debrecen 29, 10. ZTE 29, 11. Nyíregyháza 27, 12. Kecskemét 22. Most vasárnap a ZTE a Kecskemétet fogadja, amelynek ezzel egy győzelemmel akár gyakorlatilag a kegyelemdöfést is megadhatja, utána megy Diósgyőrbe, fogadja az Újpestet és a Győrt, és könnyen előfordulhat, hogy a legvégén éppen a nyíregyházi találkozóján dől majd el a sorsa.