Dzsudzsák Balázs sorsa is múlhat azon, hogy ma elbukik-e a Debrecen

Dzsudzsák Balázs 2020 szeptemberében zárta le a külföldi pályafutását, akkor tért haza Debrecenbe, nem sokkal azután, hogy a csapat legutóbb kiesett az NB II-be. A DVSC saját nevelésű középpályásával 2021-ben egyből visszajutott a korábbi hétszeres bajnok az élvonalba, és azóta Debrecenben 7., 3. és 5. helynek örülhettek az NB I-ben az elmúlt három évben. Tehát Dzsudzsák csapatkapitánysága alatt a Loki újra az első osztály élmezőnyébe került, mígnem jött a mostani idény vesszőfutása, amelynek a végén Fehérvár elleni meccsen a vereség a kiesést jelentheti.

Dzsudzsák Balázs pályafutása a végéhez közeledik? Ez is múlhat a Debrecen kiesésén vagy bennmaradásán (Fotó: Derencsényi István / MTI Fotószerkesztõség)

Dzsudzsák a hazatérése óta mindig egy évre szóló szerződéseket írt alá, nem volt ez másként legutóbb sem, így az idény végén lejár a jelenlegi megállapodása a klubbal. A Transfermarkt szerint június 30-ig köti Dzsudzsákot a szerződése a DVSC-hez. Úgy tudjuk, hogy a felek egyelőre nem is tárgyaltak az újabb hosszabbításról, mert Debrecenben most egyetlen fontos kérdés van: sikerül-e bennmaradni.

A tulajdonosi viszonyok és a keret is átalakulhat

Nagyban függhet a 38 éves középpályás jövője is attól, hogy a DVSC a következő idényt az NB I-ben vagy az NB II-ben kezdheti meg. Eleve a kerettervezés szempontjából sem mindegy, hogy melyik osztályra kell készülni, és nyilván az anyagi lehetőségek is mások, Dzsudzsák pedig válogatottsági rekorderként feltehetően a klub legjobban kereső játékosai közé tartozhat.

Debrecenben a tulajdonosi viszonyok is megváltozhatnak a kiesés esetén, lehetett hallani arról, hogy a három éve nagy tervekkel befektető francia üzletember, Ike Thierry Zaengel kiszállhat, nemrég pedig új kisebbségi tulajdonos érkezett a Five Eleven Capital cégcsoport révén.

Ennek szakmai vezetője Kylian Mbappé és Rodri felfedezője, Antonio Cordón – nyilván az ő tervei is fontosak lehetnek a csapat esetleges újjáépítésében.

Dzsudzsák decemberben már a 39-et tölti be, a jövőt már nyilván nem rá lehet építeni.

Elvesztette a helyét Dzsudzsák a DVSC kezdőjében?

Dzsudzsák még az előző évadban is húzóembere volt a Debrecennek, bekerült az NB I-es idény álomcsapatába, sőt egy komplex, statisztikai alapú elemzés szerint ő volt a legjobban teljesítő magyar futballista a 2023–2024-es bajnokságban.

Innen indultunk neki a jelenlegi idénynek, amelyben mostanra eljutottunk odáig, hogy már nem magától értetődő Dzsudzsák helye a debreceni kezdőcsapatban, ráadásul voltak igen feszült pillanatai is, például amikor októberben a Paks elleni 5-0-s vereség után magából kikelve belekiabált csapattársa tévéinterjújába, hogy a klub az első, nem a tévé, majd a szurkolók levetették a játékosokkal a mezüket, megszégyenítve őket.

Dzsudzsák az őszi szezonban még 17-ből 16-szor kezdő volt, de a tavasszal a 14 fellépéséből tízszer már csak csereként szállt be (egy meccset pedig kihagyott). A legutóbbi két fordulóban, a Puskás és a Paks ellen is csak az utolsó 20-25 percre állt be.

Szembetűnő, hogy mindössze két bajnoki gólja van ebben az idényben, ami a legkevesebb a hazatérése óta: 2021-ben 5 (NB II), 2022-ben 8 (már NB I), 2023-ban 6, 2024-ben 7 góllal zárt az évad végén. Ugyanakkor még mindig nagy hatást gyakorol a Debrecen játékára.

Dzsudzsák Balázs vezeti az NB I gólpassz-rangsorát

Hiába a kevesebb játékperc, Dzsudzsák már 11 gólpasszt számlál, ami egyéni rekordja az NB I-ben, a PSV Eindhovenbe való kiigazolása előtt, fiatalon sem adott ennyi asszisztot az élvonalban, mint most (a korábbi csúcsa 10 volt 2007-ből).

Dzsudzsák a mostani 11 gólpasszával ráadásul vezeti az NB I vonatkozó rangsorát, méghozzá a bajnoki címre hajtó Puskás Akadémia válogatott kerettagja, Nagy Zsolt előtt.

Az NB I gólpassz-rangsora a záró forduló előtt:

Dzsudzsák Balázs (DVSC) 11 Nagy Zsolt (Puskás) 10 Mezei Szabolcs (Paks) 9 Mikael Soisalo (Puskás) 9 Lukács Dániel (Kecskemét) 8

Válogatottsági rekorderek átka: Király Gábor sorsára juthat?

Sokáig Király Gábor volt a válogatottsági rekorder 108 fellépéssel a nemzeti csapatban, Dzsudzsák az ő csúcsát döntötte meg 2022-ben a 109. válogatott meccsével. Érdekesség, hogy Király pályafutása úgy ért véget 2019-ben, hogy a szombathelyi nevelőklubja, a Haladás színeiben kiesett az NB I-ből, és most Dzsudzsák is kieshet a Debrecennel, ami adott esetben az ő karrierje végét is jelentheti.

Az NB II-ben már nem biztos, hogy vállalná tovább a játékot, és az is lehet, hogy a Debrecen vezetősége is inkább a fiatalok felé fordulna, akiket hosszabb távon fel lehet építeni. Persze az is ugyanúgy elképzelhető, hogy Dzsudzsák nem hagyja el a süllyedő hajót, hanem a tapasztalatával igyekszik tovább segíteni a csapatot, akár a pályán, akár azon kívül.

Dzsudzsák jövője képlékeny, erről még aligha döntöttek a felek, előbb annak kell eldőlnie, hogy mit hoz a jövő: NB I-et vagy NB II-t.

Öltözői beszédet tarthat Dzsudzsák Balázs a Fehérvár elleni sorsdöntő meccs előtt Csapatkapitányként Dzsudzsák Balázs már a magyar válogatottban is tartott öltözői beszédeket a fontos meccsek előtt, és ezt Debrecenben is megteszi. Kocsis Gergő, a DVSC védője az Origónak elárulta, hogy a Fehérvár elleni meccsen arra számít, Dzsudzsák újra lelkesítő beszédet tart majd nekik. – Rendkívül motiváló tud lenni, nem a sablon szövegeket mondja el, el lehet mondani, hogy tud minket motiválni – fogalmazott Kocsis. – Ez előre nincs megbeszélve, de Balázs ilyen szempontból is remek csapatkapitány, tudja ösztönözni és motiválni a csapatot.

Dzsudzsák két öltözői beszéde 2015-ben, amikor a magyar válogatott kivívta az Eb-szereplést a Norvégia elleni pótselejtezőn:

És Dzsudzsák beszéde 2021-ben, amikor a Haladás ellen kiharcolta a feljutást az NB I-be a Debrecen: