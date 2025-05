Különleges gesztussal zárta az évet a Fradi edzője, más nyakába került az aranyérem

A hétvégén véget értek az NB I küzdelmei, és a Ferencváros története 36. bajnoki címét ünnepelhette. A bajnokavatón – amelyet a Győr elleni győztes meccs után tartottak a Groupama Arénában – nem csupán az eredmények, de a gesztusok is emlékezetessé tették az eseményt.

Robbie Keane vezetőedző (szürkében) a bajnok Ferencváros labdarúgócsapatának éremátadási ünnepségén örül a bajnoki címnek a Groupama Arénánál. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A szurkolók a nehéz időkben is kitartottak a Ferencváros mellett

A Ferencváros hivatalos honlapján számolt be róla, hogy a klub egykori meghatározó játékosa, Leandro de Almeida, aki jelenleg pályaedzőként segíti a csapatot, nem tartotta meg az aranyérmét, hanem átadta azt a szurkolók képviseletében jelen lévő Hamberger Ádámnak, a Green Monsters vezetőjének.

– Azért adtam oda az érmemet, mert egy ilyen nehéz évben is mellettünk álltak a szurkolók. A B-Közép, a Green Monsters idén ünnepelte a 30. születésnapját. Ez az aranyérem a szurkolóinknak is ugyanúgy járt, mint nekünk – idézi Leandrót a klubhonlap. A különleges ajándék nem maradt titokban: Hamberger Ádám a saját Facebook-oldalán is megosztotta az élményt, köszönetet mondva az edzőnek. Bejegyzésében így fogalmazott:



Egy nagyon nehéz szezon után, a végsőkig kitartva, 12. játékosként EGYÜTT megcsináltuk! Zsinórban a hetedik, illetve tartjuk a születésnapjaim számát, HARMINCHAT! […] @leandro_marcolini_pedroso köszönöm az érmet, megtisztelsz!

A Ferencváros szurkolótábora mindig is híres volt lojalitásáról, ám ez az idény különösen próbára tette a közösséget. Leandro gesztusa így nemcsak jelképes, hanem mélyen emberi üzenet is: a győzelem közös, és az érem is annak jár, aki végig ott volt – a pályán, a kispadon vagy a lelátón.