Súlyos, letöltendő börtönbüntetést kérnek a gyerekeit verő edző apára

Két és fél év. A norvég ügyészség ennyit, vagyis 30 hónap letöltendő börtönt kér arra az emberre, aki sokáig a skandináv ország egyik példaképe és hőse volt. Mára azonban minden megváltozott. Ha valami óriási fordulat nem történik, akkor Gjert Ingebrigtsen hamarosan börtönbe vonul.

Gjert Ingebrigtsen az olimpiai bajnok fiát, Jakobot is rendszeresen bántalmazta

Fotó: AFP/ Anne-Christine Poujoulat

Gjert Ingebrigtsen súlyos vádakkal néz szembe

A régóta húzódó per most már tényleg a végéhez közeledik. Ezen a héten három tárgyalási napot tűzött ki a bíróság, s könnyen lehet, hogy ítélethirdetésre is sor kerül. A közismert atlétaedzőnek hét gyermeke van. A vádirat szerint a hét gyerekből kettővel szemben követett el családon belüli erőszakot. Az egyik áldozat Jakob Ingebrigtsen, olimpiai, világ - és Európa-bajnok futó, valamint a húga.

A keddi tárgyalási napon Ellen Gimre államügyész mondta el perbeszédét. Hosszasan érvelt amellett, miért kellene börtönbe vonulnia annak az embernek, aki saját gyermekeit bántalmazta. Az ügyész szerint szigorú büntetést kell kiszabni, ennek két oka van. Egyrészt elrettentő erőt kell sugározni, hogy a jövőben soha senkivel ne történhessen meg hasonló dolog. Másrészt az apa szörnyű cselekedeteit is keményen meg kell torolni. Ellen Gimre azt is megjegyezte, hogy a családon belüli erőszak olyan bűncselekmény, amelyről még a rendőrség is nehezen szerez tudomást. Csak abban az esetben kap nyilvánosságot mindez, ha a bántalmazottaknak van elég erejük a hatóságokhoz vagy a nyilvánossághoz fordulni.

A bántalmazott Jakob Ingebrigtsen a bíróságon. Gjert Ingebrigtsen őt is verte

Fotó: NTB/Carina Johansen

Egy másik államügyész, Angjerd Kvernenes szerint Gjert Ingebrigtsen hosszú éveken át terrorizálta családját és tartotta félelemben gyermekeit. Beszédében kiemelte, hogy az erőszakos apa most sem ismeri be tettét, mindent tagad, s nem érti, miről is van szó. Az apa vallomása azért sem lehet hiteles, mert saját gyerekei fordultak ellene. Ez pedig csak akkor történik meg, ha az események valóban úgy játszódtak le, ahogy a vádiratban szerepelnek.

Ezért az ügyészség úgy véli, Gjert Ingebrigtsen végig hazudott a per során.

Az ügy koronatanúja pedig nem más, mint a vádlott fia, aki egyben sértettje is ennek az eseménysorozatnak. Szerinte a helyzet egyértelmű: az apja folyamatosan bántalmazta őt, azt sem nézte jó szemmel, amikor jelenlegi feleségével, Elizabeth-tel megismerkedett. Sőt, egyenesen meg akarta akadályozni a két fiatal párkapcsolatát. Jakob húga a rendszeres fizikai bántalmazásokról beszélt a bíróságon.

A tárgyalás során Jakob testvérei, Kristoffer, Henrik és Filip mind ugyanazt vallották, azaz elmesélték, hogyan tartotta teljes rettegésben a családot az erőszakos apa. Két konkrét esemény is szóba került, amikor Gjert Ingebrigtsen törölközővel verte meg a gyerekeit. Ugyanakkor a tárgyalás során nagy hangsúlyt kapott Jakob Ingebrigtsen vallomása, amelyben azt mondta, hogy soha nem lehetett szabad akarata, az apja egész életében zsarnokoskodott felette.

A vádlott felesége, Tone Ingebrigtsen hétfői vallomásában megpróbálta menteni a menthetetlent. A feleség, a gyermekek anyja mindvégig tagadta, hogy a családban bármilyen erőszakos események történtek volna. Ezt a vallomást az államügyész nem fogadta el, és arra kérte a bíróságot, hogy hagyja figyelmen kívül az anya szavait.

Érdekesség, hogy a hét Ingebrigtsen gyerek közül mindössze egy, Martin Ingebrigtsen az, aki az apja mellé állt.

Martin Ingebrigtsen szerint az otthonuk mindig is a béke szigete volt, biztonságos és normális családi légkörrel. Az Ingebrigtsen gyerekek közül Martin az egyetlen, aki kapcsolatot tart a szüleivel. A másik hat gyerek már régen megszakított minden kapcsolatot édesapjukkal és édesanyjukkal.

Egész Norvégiát megrázó eseménysorozat

A per, a vallomások egész Norvégiát megrázták. Amikor kiderültek az Ingebrigtsen családban zajló események, senki sem akarta elhinni a történteket, ugyanis az ország legnépszerűbb sportcsaládjáról volt szó. Nem véletlenül. Gjert Ingebrigtsen, az erőszakos apa ugyanis úgy nevelt világhírű atlétákat a gyerekeiből, hogy ő maga soha nem végzett semmilyen edzőiskolát, gyakorlatilag autodidakta módon sajátította el a tudást. Legnagyobb sikere, hogy Jakob fiából kétszeres olimpiai bajnokot, világ - és Európa-bajnokot nevelt. Hogy milyen áron, az más kérdés. Jakob két fiútestvére, Henrik és Filip nem volt ennyire sikeres, de világversenyeken ők is döntőket futottak, érmeket nyertek.

A feleség, az anya, Tone Ingebrigtsen, aki szerint minden vád alaptalan

Fotó: NTB/Heiko Junge

Az első repedések a szépen mázolt cserépedényen 2022-ben keletkeztek, amikor az Ingebrigtsen gyerekek bejelentették, hogy elhagyják apjukat. Ekkor még nem lehetett tudni az igazi okokat. A norvég sajtó is csak találgatott, azt írták, hogy szakmai nézetkülönbségek támadhattak az apa és a gyerekek között.

Csak egy évvel később, 2023-ban derült fény az igazi okokra.

Gjert Ingebrigtsen az első pillanattól fogva mindent tagadott, s abban reménykedett, hogy saját gyerekei nem fordulnak ellene. Mostanra be kellett látnia, hogy mindez hiú ábrándnak bizonyul. Ha börtönbe kell vonulnia, az számára katasztrófával ér fel. Arról nem beszélve, hogy soha többet nem dolgozhat edzőként.