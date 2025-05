Itt már senki nem akar focizni, Szoboszlaiék partihangulatban játsszák utolsó meccsüket

Ki kinek fog sorfalat állni? Vasárnap lezárul a Premier League 2024/2025-ös idénye, s a már bajnok Liverpool fogadja az egy hete FA-kupa-győztes Crystal Palace-t az Anfielden. Szoboszlaiék részéről hatalmas a várakozás, ami nem véletlen, hiszen a lefújás után megkapják a PL-trófeát, majd május 26-án, hétfőn hatalmas buszparádé lesz a városban.

A Liverpool legutóbb 2022-ban tartott buszparádét, amikor a Ligakupát és az FA-kupát megnyerték Fotó: Nigel Roddis

Buli buli hátán Liverpoolban

Az elmúlt hetek tényleg mindenről szólnak Liverpoolban, csak a fociról nem. Április végén a Tottenham legyőzésével a bajnoki cím biztossá vált, majd utána a játékosok Dubajban eresztették ki a gőzt, illetve búcsúztatták el a nyáron távozó Trent Alexander-Arnoldot, míg Arne Slot vezetőedző Ibizán bulizott. Noha az eredményeken ez meg is látszik – egy döntetlen, két vereség –, a szurkolókat ez nem érdekli. Legutóbb a Brighton otthonában Szoboszlai gólja ellenére is 3-2-re kikapott a csapat, de a vendégdrukkerek a lefújás után is ünnepeltek.

S egy nappal a Crystal Palace elleni bajnoki előtt is partihangulat volt Liverpoolban, háromnapos eseményt szerveztek, ahol mindent is megünnepeltek. Ma, vasárnap van 20 éve, hogy a Mersey-parti együttes háromgólos hátrányt dolgozott le az AC Milan ellen a Bajnokok Ligája döntőjében, amire mindenki csak az „isztambuli csodaként" emlékszik. Ennek apropóján a klub meghívta az akkori vezetőedzőjét, Rafa Benítezt, és mellette a Liverpool szurkolói dalainak megtestesítője, Jamie Webster adott nagy koncertet.

Jamie Webster closes a boss evening. What a night @theredweekender 🙌 pic.twitter.com/LSQGI5dH06 — Anything Liverpool (@AnythingLFC_) May 23, 2025

A városba egyébként Jürgen Klopp, a klub korábbi legendás edzője is visszatért, s a szurkolóknak üzent a buli előtt. A német vasárnap a Palace elleni meccsen is jelen lesz – először az egy évvel ezelőtti búcsúja után –, majd a hétfői buszparádén is részt vesz.

Micsoda hétvége előtt állunk! Mondtam, hogy egy leszek közületek, noha ez most ebben az elegáns öltönyben nem úgy tűnik… De ami a lényeg, hogy legyen az eddigi életünk legjobb hétvégéje! Találkozunk még!

Az Anfielden ritkán nyernek az ellenfelek

De hogy a meccsről is legyen szó: a Crystal Palace egy hete története első trófeáját nyerte a Manchester City legyőzése után, így a bajnokság középmezőnyében tanyázó együttes is elért már mindent, amit csak szeretett volna. Ugyanakkor a londoniak azon kevés együttes közé tartoznak, akik győzni szoktak az Anfielden. Az előző idényben Eberechi Eze góljával 1-0-ra nyert a Palace, ezzel a Liverpool 32 meccses hazai veretlenségi szériáját törte meg a Premier League-ben.