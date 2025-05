Németh Krisztián kénytelen új szakmát megtanulni, de nincs ellenére

Németh Krisztián meggondolta magát. Az MTK most 36 éves csatára egy évvel ezelőtt a Magyar Nemzetnek nyilatkozva azt mondta, ugyan foglalkoztatja a visszavonulás gondolata, a következő bajnoki évben még játszani akar, és ennek az az oka, hogy így lenne kerek a pályafutása, mert 2025-ben lesz húsz éve, hogy bemutatkozott a felnőtt futballban. Emlékezhetünk: az akkor mindössze 16 esztendős csatár a győri utánpótlásból érkezve óriási tehetségként robbant be az MTK-ba, 37 meccsen szerzett 14 góljával és a korosztályos válogatottakban nyújtott teljesítményével felhívta magára a Liverpool figyelmét, és az angol klub 2007-ben szerződtette.

Németh Krisztián itthon felnőttként csak az MTK-ban futballozott (Fotó: Mtkbudapest.hu)

Most pedig úgy tűnik, a huszonegy kerekebb szám a húsznál. Németh Krisztián vágya teljesült, az MTK tavaly megadta neki az újabb egy évet, és hihetnénk, ezzel megelégedve most visszavonul, ám a múlt hét egyik legérdekesebb híre az volt, hogy a klub és a csatár újabb egy esztendőre szóló szerződést írt alá.

– Elszámoltam magam – mondja mosolyogva. – A húsz év novemberben telik le, mert annak idején akkor léptem először pályára az MTK felnőttcsapatában. Persze, ennél többről van szó. A klub jelezte, hogy igényt tart még rám, én pedig érzek magamban annyit, hogy még segítségére lehetek a csapatnak.

Ez egyébként nagy kihívás, mert a helyzetem megváltozott a pályán és azon kívül is, az előbbin már nem főszerepet kell játszanom. Harminc, húsz, esetleg tíz percekre beállni és úgy hasznosnak lenni külön szakma, a korábbitól eltérő mentális felkészültséget igényel, és ezt én elfogadtam.

Érdekes ez a helyzet, mert sok újat tanulok a futballról, és ami még érdekesebb, saját magamról is.

Németh Krisztián elfogadja a helyzetet

Németh Krisztián 37-szeres válogatott futballista, a 2009-ben világbajnoki bronzérmet nyert U20-as válogatott egyik hőse volt, külföldön komoly bajnokságokban állta meg a helyét, most viszont a hét végén véget érő idényben csak kétszer volt kezdő, hússzor csereként lépett pályára, és mindössze három gólt szerzett. Kérdés, hogy ezzel a múlttal milyen megélni azt, hogy már nem sztárszerepet kell betöltenie.

– Három éve jöttem vissza az MTK-ba, az első kettőben ott voltam a főszereplők között, de ez a mostani tényleg nem sikerült jól. Az elején hamar megsérültem, a helyemre beállt Marin Jurina nagyon jól játszott, nem adott okot arra, hogy kikerüljön a kezdőcsapatból, majd a téli felkészülés nagy része is kiesett sérülés miatt. Nem vagyok már fiatal, látnom kell, hogyan tudok igazán segíteni a csapatnak, és szerintem ez egy teljesen normális folyamat.

Lehet azt az utat is járni, hogy valaki hirtelen a kezdőből vonul vissza, valamikor én is így terveztem, mert nem akartam, hogy lekiabáljanak a pályáról, de el lehet jutni a búcsúhoz fokozatosan is.

Abban biztos vagyok, hogy a lekiabálásig a következő bajnokságban sem jutunk el, sőt az is előfordulhat, hogy több szerepet kapok, eredményesebb leszek, de mint mondtam, elfogadtam a kevesebb lehetőséget is. A lényeg az, hogy amikor felmegyek a pályára, élvezem, hogy ott lehetek.

Németh Krisztián a Kansas City csatáraként is remekelt (Fotó: Getty Images North America/Jamie Squire)

Az MTK fiatal csapat, akadnak a keretében olyanok is, akik a kor alapján Németh Krisztiánnak akár a fiai is lehetnének. Rajta kívül Stieber Zoltán, Kádár Tamás és Bognár István képviselik a tapasztalatot, ők az idősebbek, akiknek a szerepe minden öltözőben kiemelten fontos. A korral ez a feladat is együtt jár, a pályán kívül is lett dolga, ahogyan fogalmaz: az a lényeg, hogy az egység megmaradjon, ez fontos záloga annak, hogy az MTK megőrizhesse a tagságát az NB I-ben. Azt mondja, nincs nehéz dolga, mert a csapatban szereplő fiatalok gondolkodása jó, talán érettebbek is, mint ők voltak ebben a korban.

– Egyáltalán nem játszott szerepet – válaszolja Németh Krisztián arra a kérdésre, hogy a pénz motiválta-e akkor, amikor a folytatásról döntött. – Szerencsére ez nem szempont, a pályafutásom során a külföldi klubokban sikerült megalapoznom azt, hogy most csak az számítson, jól érezzem magamat abban a közegben, amelyikben vagyok, ez megvan, így örömmel maradtam.

Lesz élet a futball után is

Anglia, Görögország, Hollandia, Egyesült Államok, Katar és Szlovákia – Németh Krisztián ezekben az országokban futballozott a magyar bajnokságon kívül az elmúlt csaknem húsz évben. Ha a futball közegét nézi, akkor Angliában érezte magát a legjobban, a Liverpooltól úgy is sokat kapott, hogy az első csapatban tétmeccsen nem játszott,

de külföldön a legjobban az Egyesült Államokban szeretett élni, ahol három klubban is megfordult, anyagi szempontból pedig Katar volt a csúcs.

Végül a kérdés ugyanaz: meddig még? Mosolyogva ismétli meg a tavalyi válaszát, amikor azt mondja, még egy év. Majd hozzáteszi, annyi biztos, hogy a következő bajnoki idényt még végigcsinálja.

– Ha majd abbahagyom, nem ér majd sokként a befejezés, vannak terveim a futballista pályafutás utánra – mondja. – A pénzügyi világ és az ingatlanozás nemcsak érdekel, hanem már most is foglalkozom velük, ezeket szeretném majd magasabb szintre emelni az életemben, a futballon belül pedig az edzői szakma nem vonz, inkább a menedzsment tagjaként vállalnék majd feladatot. De mint mondtam, egy évig még a pályán szeretnék maradandót alkotni.

NÉMETH KRISZTIÁN LŐTTE 2015-BEN AZ ÉV GÓLJÁT AZ MLS-BEN